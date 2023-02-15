У Тернополі третина кандидатів до підрозділів «Гвардії наступу» – це жінки. Якщо порівнювати з заявками від чоловіків, то виходить співвідношення орієнтовно три до семи. Жінок беруть з освітою медика або кухаря, а чоловікам пропонують посади згідно з їхньою освітою.

Як розповіла офіцерка з інформації та комунікації Нацгвардії України Надія Німець «Суспільному», йдеться про жінок переважно молодого та середнього віку.

«Кандидати, які хочуть записатися в «Гвардію наступу» від Міністерства внутрішніх справ – це у співвідношенні здебільшого три жінки і сім чоловіків, якщо рахувати в загальній кількості. Жінки молоді та середнього віку. У підрозділ «Лють» уже записалася дівчина. Знаю, що жінок беруть з освітою медика або кухаря, а чоловікам запропонують посади відповідно до їхньої освіти», – зазначила Надія Німець.

Нагадаємо, ініціатива створення штурмових бригад «Гвардія наступу» належить Міністерству внутрішніх справ України. Кожне формування матиме свої бойові завдання. Бригади створюватимуть на базі Національної поліції, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Йдеться про підрозділи «Сталевий кордон», «Червона калина», «Лють», «Рубіж», «Спартан», «Кара-Даг», «Буревій» та «A30В».

Кандидати повинні пройти військово-лікарську комісію, здати психологічний та фізичний тест. Після успішного проходження їх зараховують в обрану бригаду.