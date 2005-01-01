Три бойовика окупаційних військ РФ цього тижня здалися поліції Донеччини

СуспільствоРоман Ганкевич, сьогодні, 15:3214130

До теми

Три бойовика окупаційних військ РФ цього тижня здалися поліції Донеччини
фото Reuters
Російські найманці під Дебальцево (лютий 2015 р.)

У Бахмуті за цей тиждень шансом на життя без тюрми скористалися три учасники незаконних збройних формувань. Наразі усі вони співпрацюють з поліцією та надають свідчення, повідомляє прес-служба Національної поліції.

Згідно з ч. 6 ст. 260 Кримінального кодексу України, особа, яка перебувала у складі збройних формувань, добровільно вийшла з них та повідомила про це органам державної влади, звільняється від кримінальної відповідальності. Можливість уникнути в’язниці є лише у тих, хто не скоював тяжких злочинів проти мирного населення. Наразі поліцейські перевіряють діяльність трьох екс-бойовиків.

Як зазначається, 30-річний житель Сіверська з автоматом у руках перевіряв водіїв і транспорт на блокпості російських окупаційних сил. Чоловік близько трьох років прожив у страху за своє кримінальне минуле й сам звернувся до правоохоронців.

Між тим, у місті Часів Яр поліцейським здався громадянин РФ, який в 2014 році брав участь в незаконних збройних формуваннях на території Бахмутського району. Зі зброєю в руках найманець ніс службу на блокпості біля села Григорівка, а також патрулював місто. Після звільнення району українськими військами чоловік втік та 4 роки переховувався в РФ, у Криму та різних областях України.

У п'ятницю, 30 березня, поліцейським здався ще один черговий блокпоста із Сіверська. Він також з автоматом обстежував автівки та перевіряв документи водіїв. Після трирічного переховування 36-річний чоловік вирішив сам розповісти поліції про свої протиправні дії.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Російський бойовик з Якутії добровільно здався поліції на Донеччині ZAXID.NET
У зоні бойових дій на Донбасі загинув 19-річний доброволець «Правого сектору» ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук