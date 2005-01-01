У зоні бойових дій на Донбасі загинув 19-річний доброволець «Правого сектору»

Вояка поховають 30 березня в рідному Конотопі

У районі Світлодарської дуги на Донбасі від кулі снайпера загинув 19-річний боєць «Правого сектору» з позивним «Діллі». Про це йдеться в сюжеті «UA:Суми».

Зазначається, що загиблий Андрій Кривич був родом з Конотопа, в місті вже оголосили жалобу.

За словами Сергія Супруна, керівника обласного штабу партії «Правий сектор», Кривич навчався в Сумському педагогічному університеті, мріяв стати військовим психологом, постійно рвався воювати на Схід.

Як розповів Супрун, перед фатальним виїздом на Донбас Андрій казав, що «збирається поїхати туди і буде займатися аеророзвідкою як волонтер».

Поховають Кривича планують у п’ятницю в рідному Конотопі.

Як писав ZAXID.NET, з 30 березня на Донбасі оголосили великоднє перемир’я.