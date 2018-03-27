Тернопільські полісмени поїдуть на два місяці в зону бойових дій через танці під Газманова

СуспільствоРоман Ганкевич, сьогодні, 08:0911731

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Тернопільські полісмени поїдуть на два місяці в зону бойових дій через танці під Газманова
фото politerno.com.ua
Полісмени танцювали під пісню Газманова «За Расію до конца»

Тернопільські правоохоронці, які на відео танцювали під пісню пропутінського російського співака Олега Газманова про «російських офіцерів», визнали в свою вину і відправляться служити в зону АТО на два місяці. Про це повідомив керівник ГУ Національної поліції України в Тернопільській області Олександр Богомол, пише місцеве видання politerno.com.ua.

Як зазначається, в одному із закладів Тернополя полісмени танцювали під російського Газманова, незважаючи на те, що офіційно його пісні у місті заборонені міською радою. Про це повідомили очевидці, які перебували у закладі і зняли все на відео. За попередніми даними, танці під російські пісні влаштували представники тернопільських силових структур.

Очевидці також повідомили, російськими піснями справа у той вечір не обмежилась: «були і бійки, і розбірки на вулиці, і з’ясування відносин з лайкою і нецензурщиною – увесь набір справжніх любителів російської культури».

Голова тернопольської поліції запевнив, що за фактом неетичної поведінки співробітників поліції проводиться службове розслідування. «...під час святкування дня народження одна з гостей замовила українську версію пісні, а коли почалася композиція, вийшов конфуз. Люди часом помиляються», - повідомив Олександр Богомол і додав, що силовики є учасниками АТО, але гідно не вийшли із ситуації і не вирішили конфлікт.

Також він повідомив, що працівники зрозуміли свою помилку і цієї неділі разом зі зведеним загоном поїдуть на два місяці в зону АТО для несення служби.

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