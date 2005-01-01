Російський бойовик з Якутії добровільно здався поліції на Донеччині

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 17:1923530

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Російський бойовик з Якутії добровільно здався поліції на Донеччині
фото ілюстративне
До війни росіянин чотири роки жив в Україні з фальшивим паспортом

Бойовик із Якутії добровільно здався українських поліцейським на Донеччині. Перед тим росіянин чотири роки жив в Україні з фальшивим паспортом, повідомили в ГУ НП в Донецькій області.

До правоохоронців поліцейської станції у місті Часів Яр 24-річний російський бойовик звернувся сам. Розповів, що в Україну приїхав 2006 року. В червні 2014-го вступив до російських окупаційних військ та їхніх посібників.

Зі зброєю в руках найманець ніс службу на блокпості біля села Григорівка, а також патрулював місто Часів Яр.

Після звільнення Бахмутського району українськими військами якут кілька років переховувався в РФ, в Криму та різних областях України.

Дізнавшись, що в Україні діє програма «Повернись додому», яка дає шанс звільнитися від кримінальної відповідальності, колишній бойовик добровільно прийшов до поліції. У чоловіка вилучили фальшивий український паспорт.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань». Наразі підозрюваного перевірють на причетність до скоєння інших злочинів на території України.

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