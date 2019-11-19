Три фракції Львівської облради вимагають звільнення Ірини Микичак

Директорка департаменту охорони здоров'я ЛОДА Ірина Микичак

Три фракції Львівської облради – «Громадянської позиції», «Свободи» та «Самопомочі» – звернулися до голови ЛОДА Маркіяна Мальського з проханням звільнити з посади директорку департаменту охорони здоров’я ЛОДА Ірину Микичак. Звернення на сесії, 19 листопада, озвучила голова фракції «Самопоміч» Інна Свистун.

Головною причиною такого звернення стала непродумана, на думку депутатів, реорганізація медичних закладів на Львівщині.

«Те, що відбувається у медицині Львівщини за останній рік – це суцільна медицина катастроф: у дитячій кардіохірургії, у психіатрії, у центрі служби крові, в обласній клінічній лікарні, яка у нас «золота». Медицина немає ніякої стратегії розвитку. Складається враження, що департамент охорони здоров’я займається виключно реорганізацією медичних закладів, вивільненням приміщень, а потім їх продажем», – підкреслила Інна Свистун.

Як повідомлялося раніше, керівництво Львівської ОДА вирішило звільнити Ірину Микичак. Їй вже озвучили вимогу написати заяву на звільнення, однак вона відмовилася.