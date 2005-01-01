Три селища на Донбасі офіційно викреслили зі списку окупованих

Уряд на засіданні в середу виключив селища Гладосове, Травневе (Донецька область) і Новоолександрівку (Луганська область) з переліку населених пунктів, в яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють своїх повноважень. Про це інформують «Українські новини».

Селища включені до переліку розташованих на лінії розмежування.

Жителі цих селищ тепер зможуть отримувати соціальні виплати.

Нагадаємо, військові взяли під контроль Новоолександрівку наприкінці січня. Наприкінці листопада 2017 року ЗСУ звільнили від бойовиків і взяли під свій контроль села Гладосове і Травневе біля Горлівки в Донецькій області.