Картини «Бачення метелика» Максима Наконечного, «Залізні метелики» Романа Любого та «Я і Фелікс» (міжнародна назва «Rock. Paper. Grenade») Ірини Цілик будуть показані на Міжнародному кінофестивалі про права людини Movies that Matter у Гаазі.

Цього року кінофестиваль з прав людини Movies that Matter пройде з 24 березня по 1 квітня. Цьогоріч добірка фестивалю включає фільми, в яких фігурують наративи, пов'язані з Україною та Іраном. Загалом в програмах Movies that Matter представлено понад 80 робіт з різних країн.

«Бачення метелика» – дебютна повнометражна стрічка режисера Максима Наконечного. Сценарій написаний у співавторстві з письменницею та режисеркою Іриною Цілик. Картина брала у конкурсі «Особливий погляд» Каннського фестивалю, а також стала переможницею Одеського міжнародного кінофестивалю. Фільм виходить в український прокат 6 квітня.

Головна героїня Ліля (Ріта Бурковська) – аеророзвідниця з позивним «Метелик», яка повертається з полону. Її чекають рідні, друзі, побратими та коханий. Але нове життя приносить і нові виклики.

Нагадаємо, до виходу у прокат фільму «Бачення метелика» ГО «Жіночий ветеранський рух», мережа кінотеатрів Multiplex та команда фільму оолосили благодійний збір коштів на дрони для аеророзвідниць.

Мета акції – зібрати 200 тисяч гривень на три квадрокоптери до виходу фільму в українських кінотеатрах.

«Залізні метелики» – документальна стрічка режисера Романа Любого (також відомий за проєктами «Зошит війни» та «Євромайдан. Чорновий монтаж»). Світова прем’єра картини відбулася в конкурсі кінофестивалю «Санденс», а європейська – на Берлінському міжнародному кінофестивалі. В українських кінотеатрах фільм покажуть у липні 2023 року.

Стрічка досліджує обставини збиття літака MH17, риторику російських пропагандистів навколо цієї події, та реакцію світової спільноти на цей злочин. Сюжет картини розгортається завдяки поєднанню документальних кадрів із сучасним театром та анімацією.

«Я і Фелікс» – перший повнометражний ігровий режисерки Ірини Цілик, відомою насамперед завдяки фільму «Земля блакитна, ніби апельсин», за яку вона отримала Шевченківську премію.

Світова прем'єра стрічки, знятої за мотивами автобіографічного роману Артема Чеха «Хто ти такий?», відбулась на Варшавському міжнародному кінофестивалі, а національна – в межах українського конкурсу Одеського міжнародного кінофестивалю, який, утім, також пройшов у Варшаві.

Фільм розповідає про хлопця Тимофія, що живе у провінційному українському місті у 1990-х. Бабуся приводить дивного бойфренда на ім'я Фелікс. Він – ветеран війни в Афганістані, алкоголік, який має ПТСР. Роль Фелікса зіграв відомий український письменник Юрій Іздрик.