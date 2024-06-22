День оновлення життя і буяння: що не можна робити на Трійцю
Святкують Трійцю на 50-й день після Великодня
Цьогоріч Трійця, П'ятидесятниця або Зелена неділя, відзначається 23 червня. Чого не можна робити у цей день, розповідає «Рідна країна».
Святкують Трійцю на 50-й день після Великодня і на 10-й день після Вознесіння Господнього. Трійця – одне з дванадцяти найважливіших після Великодня свят, присвячених подіям земного життя Ісуса Христа і Богородиці. На землю зійшов Дух Святий, як і пророкував Ісус Христос.
Свята Трійця – свято, яке символізує оновлення життя, буяння і розвій, і тому в цей день не можна:
- лихословити;
- бажати комусь зла;
- тяжко працювати;
- не можна купатися у водоймах, бо русалки залоскочуть (за повір’ями);
- не слід завдавати болю будь-якій зелені: робити віники з гілля чи майструвати дерев’яні паркани.
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