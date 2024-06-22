Святкують Трійцю на 50-й день після Великодня

Цьогоріч Трійця, П'ятидесятниця або Зелена неділя, відзначається 23 червня. Чого не можна робити у цей день, розповідає «Рідна країна».

Святкують Трійцю на 50-й день після Великодня і на 10-й день після Вознесіння Господнього. Трійця – одне з дванадцяти найважливіших після Великодня свят, присвячених подіям земного життя Ісуса Христа і Богородиці. На землю зійшов Дух Святий, як і пророкував Ісус Христос.

Свята Трійця – свято, яке символізує оновлення життя, буяння і розвій, і тому в цей день не можна: