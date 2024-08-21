У будинку на площі Галицькій, 15 працює управління комунального майна Львівської міськради

Телерадіокомпанія «Люкс», що орендує комунальні приміщення на пл. Галицькій, 15 у Львові, профінансує встановлення ліфта для відвідувачів управління комунальної власності, розташованого в цьому ж будинку.

Чотириповерхову камʼяницю на пл. Галицькій, 15 у Львові збудували у 1872 році для Галицького акціонерного іпотечного банку за проєктом Філіпа Покутинського. Зараз на першому поверсі будівлі розташовані магазини та інша комерція, на другому та третьому поверхах розташований офіс управління комунальної власності Львівської міськради.

Частину другого та четвертого поверхів орендує ТРК «Люкс». Зокрема тут розташовані редакції «24 каналу», радіо «Люкс FM» та ZAXID.NET. У будівлі ніколи не було ліфта, тому маломобільним мешканцям, які у справах приходять в управління комунального майна, потрапити у приміщення на другому й третьому поверхах складно. Відтак місто звернулось до ТРК «Люкс» із проханням допомогти встановити ліфт.

«Із запитом про встановлення ліфта для маломобільних відвідувачів до ТРК «Люкс» звернулось управління комунального майна. Після нетривалих роздумів ми погодились профінансувати цей проект і невідкладно звернулись за розробкою проекту. Ми дуже добре розуміємо, скільки сьогодні є хлопців і дівчат, які отримали важкі травми, захищаючи нас від російської агресії і як важко їм буває у місцях, не пристосованих для колісних крісел. Вважаю, що кожен соціально відповідальний український бізнес сьогодні має подбати про те, щоб його заклад, будинок або територія, де він працює були пристосовані для потреб людей із інвалідністю. Це вимога часу», – зазначив у коментарі ZAXID.NET генеральний директор ТРК «Люкс» Роман Андрейко.

За розрахунками компанії-підрядника «Ліфт-Еко», облаштування підйомника коштуватиме приблизно 2 млн грн. На монтаж ліфта потрібно трохи більше трьох місяців від моменту підписання угоди. Зараз сторони на фінальному етапі перемовин та узгодження проекту.

Ліфт встановлять у пройомі сходової клітки, він підніматиметься до третього поверху.

Ліфт встановлять у пройомі сходової клітки будинку. Фото ZAXID.NET

Такі зовнішні ліфти вже встановлювали в будівлях міських лікарень та поліклінік. Перший зовнішній скляний ліфт встановили на вул. Чупринки, 43 у 2021 році в будівлі 5-ї міської поліклініки.

Подібний ліфт в одному із львівських двориків