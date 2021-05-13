Новий рентген-апарат, мамограф, відеобронхоскоп та інша медична апаратура доступні тепер для пацієнтів 5-ї міської лікарні Львова. Загалом закупили медтехніки майже на 20 мільйонів гривень. Профінансувала цей проект Національна служба здоров'я.

Ще донедавна у цій лікарні користувалися рентгеном 60-их та 80-их років. Та й інше обладнання для діагностики було геть застаріле. До прикладу, аби отримати рентген-знімок, лаборанти мусіли проявляти плівку, друкувати. А зараз все цифрове, знімок друкує лазерний принтер за лічені секунди.

«Цифрова якість, дуже гарне зображення, бачимо структуру кістки, розташування м'яких тканин, бачимо, коли є забій, набряк м'яких тканин, що раніше ми не могли побачити. Дуже задоволені апаратом. Тепер діагностика точніша та швидша», – розповів лікар-рентгенолог Петро Кордубан.

Також є нове обладнання і для діагностики органів травлення та дихання. А ще отримали новий ультразвуковий апарат та сучасний мамограф – аналог такого є хіба що у Києві. Та й для пацієнток він безпечніший, адже опромінення незначне. Загалом обладнання для 5-ої лікарні закупили майже на 20 мільйонів гривень. Воно конче необхідне для ранньої діагностики онкопатологій.

«Ціна мамографа 6 млн грн і ціна рентген-апарата майже 3,5 млн грн. На цей рік заплановано в цю будівлю вкласти більше 7 млн грн на встановлення ліфта, на реконструкцію пожежної системи і теплопостачання цього корпусу», – зазначив генеральний директор 5-ої міської лікарні Андрій Миськів.

«Ця будівля буде повністю змінена, будуть проведені дуже серйозні ремонти, з міського бюджету сюди будуть інвестовані не мільйони, а десятки мільйонів гривень. Ви, напевне, бачите стан, в якому ця будівля, вона потребує дуже серйозної реновації», – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

Тож до кінця цього року лікарняне приміщення на вул. Генерала Чупринки зміниться невпізнавано. Сюди інвестують 19 млн грн з бюджету розвитку львівської громади. Збираються придбати для лікарні лапароскопічну стійку для хірургії за 2,5 млн грн. На капітальні ремонти витратять близько 17 млн грн.

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