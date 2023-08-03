У братів вилучили 10 тис. пачок сигарет вартістю в півмільйона гривень

Трьох братів з Рівненщини судитимуть за продаж в Україні великих партій білоруських сигарет. Для їхнього продажу підозрювані створили спеціальний Telegram-канал. Суд виніс ухвалу про блокування цього каналу, а щодо трьох чоловіків відкрили кримінальні провадження.

Як повідомила прес-служба прокуратури Рівненщини, продажем білоруських сигарет з січня по квітень цього року займались троє братів з Вараського району. Звідки підозрювані брали ці сигарети, наразі слідство не уточнює.

«Правоохоронцями задокументовано 17 епізодів злочинної діяльності, у ході яких обвинувачені реалізували 18 тис. пачок цигарок. Отриманий прибуток ділки легалізували через замовлення та зняття готівки у касах банківських установ та безпосередньо через банкомати», – йдеться у повідомленні.

У підозрюваних вилучили 10 тис. пачок сигарет орієнтовною вартістю у півмільйона гривень та понад 150 тис. грн готівки. Суд вже виніс ухвалу про блокування Telegram-каналу.

Станом на 3 серпня розслідування справи завершене, матеріали відправили до суду. Трьом братам інкримінують порушення ч.2 ст. 28 та ч.1 ст. 204 ККУ (незаконний збут підакцизних товарів) та ч.2 ст. 209 ККУ (легалізація майна, отриманого злочинним шляхом).

У разі доведення вини чоловікам загрожує до восьми років ув'язнення та конфіскація майна.