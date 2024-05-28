Трьох мешканців Дніпра підозрюють у рейдерському захопленні підприємства на Хмельниччині. Чоловіки з підробленими документами переоформили права на установу, чим завдали законному власнику збитки на понад 4,6 млн грн. Про це 28 травня повідомили в Хмельницькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, на початку 2022 року підозрювані надали державному реєстратору пакет підроблених документів, а саме: договір купівлі-продажу частки статутного капіталу, акт приймання-передавання, рішення про зміну власника та новий статут суб’єкта господарювання.

«На підставі фіктивних документів відбулася незаконна перереєстрація майнових (корпоративних) прав підприємства, так зване “рейдерство”. Як наслідок, законного власника було позбавлено права займатися господарською діяльністю та розпоряджатися належним майном», – зазначають правоохоронці.

У прес-службі прокуратури не уточнюють назви підприємства, втім відомо, що злочинні дії дніпропетровців заподіяли шкоди у понад 4,6 млн грн.

Чоловікам оголосили про підозри за ч. 2 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 206-2 ККУ (підроблення документів для проведення державної реєстрації юридичної особи й протиправне заволодіння майном підприємства). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.