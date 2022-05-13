Затримані іноземці проживали в Україні нелегально

У Чернівецькій області міграційна служба оштрафувала грн трьох громадян Росії за проживання на території України без відповідних документів. Крім того, за подібні порушення штрафи отримали двоє громадян Туреччини та один громадянин Грузії. Суми штрафі у міграційній службі не озвучують, однак, відповідно до санкції ст. 203 КУпАП штраф таке порушення становить до 850 грн.

Як у п’ятницю, 13 травня, повідомила міграційна служба Чернівецької області, у Чернівцях та Сторожинці виявили трьох громадян Росії, які проживали на території України за недійсними протермінованими документами. Обох оштрафували. Міграційники також оштрафували на мешканця Чернівців, який приймав у себе одного із росіян, за те, що він не проінформував не посприяв реєстрації іноземця, якому надавав житло. Відповідно до ст. 205 КУпАП, штраф за таке порушення не перевищує 680 гривень

Також на території Чернівецької області виявили двох громадян Туреччини та громадянина Грузії, які проживали в Україні без дозвільних документів та ухилялися від своєчасного виїзду з території України.

«Іноземців притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 203 КУпАП, стосовно порушників керівництвом УДМС у Чернівецькій області прийнято рішення про примусове повернення», – йдеться у повідомленні міграційної служби.