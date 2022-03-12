Хлопець служив у військах "ДНР"

Львівські прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон з Польщею. При перевірці з'ясувалося, що він з окупованого Донбасу.

Інцидент трапився ввечері 12 березня в зоні відповідальності відділу «Смільниця». У порушника, який хотів незаконно перетнути кордон у Польщу, був кухонний ніж та заточка.

«Порушник є громадянином України 1996 року народження, який раніше проходив службу в одному з військових підрозділів Росії на тимчасово окупованій частині Донецької області, за що був судимий», – повідомили в ДПСУ.

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