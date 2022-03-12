Львівські прикордонники затримали сепаратиста з Донбасу при спробі втечі до Польщі
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
0 0
Хлопець служив у військах "ДНР"
Львівські прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон з Польщею. При перевірці з'ясувалося, що він з окупованого Донбасу.
Інцидент трапився ввечері 12 березня в зоні відповідальності відділу «Смільниця». У порушника, який хотів незаконно перетнути кордон у Польщу, був кухонний ніж та заточка.
«Порушник є громадянином України 1996 року народження, який раніше проходив службу в одному з військових підрозділів Росії на тимчасово окупованій частині Донецької області, за що був судимий», – повідомили в ДПСУ.
Хроніки опору. День сімнадцятий – у прямій трансляції ZAXID.NET
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET