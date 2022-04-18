Від початку повномасштабної агресії Росії проти України на Батьківщину повернулися 1,06 млн українців. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП.

За його словами, загалом з 24 лютого на в’їзд в Україну прибув 1 млн 60 тис. її громадян.

Стосовно пасажиропотоку через кордон Демченко зазначив, що 16 квітня вперше від початку повномасштабної війни спостерігалась перевага в’їзду над виїздом з України.

Якщо в перші тижні більшість українців, які їхали на в'їзд, становили чоловіки, то на початку квітня серед тих, хто повертається, збільшилася кількість жінок та дітей.