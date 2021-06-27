Троє львівських каратистів-чемпіонів разом із своїм тренером Олександром Королем

Троє львівських каратистів вибороли титул чемпіонів Європи з кіокушинкай карате. У цей час у Грузії відбувається чемпіонат у якому беруть участь 25 представників з України. Про перемогу львів’ян повідомили в управлінні молоді та спорту ЛОДА, 26 червня.

Брат і сестра Олег та Ярина Король разом із Андрієм Ковалем зайняли перше місце у командному ката.

Також Олег Король виборов особисту бронзу серед чоловіків. Львів’янин поступився поляку за вихід до фіналу. Його сестра Ярина Король вже має титул чемпіонки, минулого року вона виборола золото на чемпіонаті Європи.

До слова, президентом національної федерації кіокушинкай карате обрали батька та тренера Олега та Ярини Олександра Короля.