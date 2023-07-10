Обвал на Курахівській ТЕС у Донецькій області стався пізно ввечері 7 липня

На Курахівській тепловій електростанції в Донецькій області, де 7 липня стався обвал у цеху, три людини постраждали і троє загинули. Зокрема, під завалами знайшли тіла двох зниклих працівників, які дотепер вважалися зниклими безвісти, повідомило в понеділок, 10 липня, Міністерство енергетики.

Увечері 7 липня на Курахівській ТЕС впав дах котлотурбінного цеху, через що персонал аварійно відключив енергоблоки. Прокуратура Донеччини повідомляла, що, крім даху, також обвалилися кілька поверхів. На місці події стало відомо про одну загиблу людину і трьох поранених. На той момент ще двох працівників вважали зниклими.

За інформацією Міністерства енергетики, під завалами опинилася лабораторія хімічного аналізу та приміщення чергових слюсарів котлотурбінного цеху. Внаслідок обвалу загинули лаборант хімічного аналізу і два машиністи-обхідники. Електрогазозварювальник та два слюсарі потрапили до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості (з відкритою черепно-мозковою травмою, переламами ребер, забоями). Також медичну допомогу надали жінці, яка була в передінфарктному стані.

За попередніми даними, дах обвалився внаслідок минулих атак держави-агресора на підприємство. У зв’язку з цим, правоохоронці перевіряють факт допуску працівників до роботи в аварійних умовах.

Російські воєнні злочинці кілька разів обстрілювали Курахівську ТЕС на Донеччині. Зокрема, обстріли вібувалися у жовтні 2022 і у квітні 2023 року.