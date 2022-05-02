Росіяни продовжують обстрілювати Луганську область

Унаслідок обстрілів росіянами неокупованих населених пунктів Луганської області в неділю, 1 травня, загинули троє людей, ще троє отримали поранення, повідомив вранці 2 травня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, у селі Золоте внаслідок російських обстрілів загинула жінка. Також одна людина загинула внаслідок обстрілів Попасної, і одна – від обстрілів Лисичанська.

У Золотому також отримали поранення дитина 2010 року народження й один дорослий, а у Лисичанську – один місцевий житель.

Загалом, за інформацією Гайдая, росіяни 18 разів обстріляли житлові квартали неокупованих населених пунктів, внаслідок яких зруйнованими виявилися 28 будинків. Також у Лисичанську росіяни зруйнували гімназію.

Нагадаємо, що також у неділю росіяни вбили трьох мирних жителів на Харківщині і чотирьох – на Донеччині.

Загалом від рук росіян з 24 лютого загинули понад 22 тис. мирних жителів. Зокрема, від 20 до 22 тис. цивільних загинули в Маріуполі, 1202 людини – на Київщині й понад 500 – на Харківщині.