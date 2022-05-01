За неділю, 1 травня, від російських обстрілів території Харківської та Донецької областей загинули семеро людей.

Четверо з них загинули у Донецькій області – унаслідок обстрілу міста Лиман Краматорського району, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, ще 11 мирних жителів на Донеччині отримали поранення, семеро з них – у Лимані.

У свою чергу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що від російських обстрілів загинули троє людей і ще восьмеро отримали поранення, але додаткових подробиць він не уточнив.

Раніше в неділю стало відомо, що в Золочеві Харківської області чоловік загинув від російського снаряда, який влучив у його будинок. Рім того, через артилерійський обстріл російськими військовими Богодухівської ОТГ Харківської області загинула жінка. Вона перебувала в автівці і померла на місці.