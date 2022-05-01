УНазара Кагальняка було четверо дітей та двоє онуків

Ветеран АТО Назар Кагальняк загинув від тортур російських загарбників у Херсонській області. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram.

«На Херсонщині від тортур російських загарбників загинув ветеран АТО з села Абрикосівка Назар Кагальняк. Після АТО Назар переніс 2 інфаркти та складну операцію на серці. Окупанти викрали чоловіка з дому, жорстоко били та піддавали катуванням за те, що він колишній учасник бойових дій», – написала омбудсменка.

За її словами, понівеченого тортурами Кагальняка окупанти привезли додому. Його стан критично погіршився, чоловіка доставили в лікарню міста Олешки, де він згодом помер.

«Немає сумніву, що Назара вбили. Не відомо достеменно, як саме, – можливо, через крововилив, можливо через тортури електрошокером (він мав кардіостимулятор)», – пише «Громадське» з посиланням на завідувача кафедри ботаніки Херсонського державного університету Івана Мойсієнка, який був знайомий із загиблим.

За словами Мойсієнка, у Назара Кагальняка було четверо дітей та двоє онуків. Останні п'ять років він сам, без дружини, доглядав дітей, двоє з яких є неповнолітніми.

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