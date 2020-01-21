Трускавець увійшов у Топ-10 бюджетних спа-курортів Східної Європи

Серед переваг Трускавця The Guardian називає мінеральні води та лікування п'явками

Трускавецький курорт увійшов до списку найкращих місць у Східній Європі для дешевого оздоровлення від The Guardian. Серед переваг Трускавця британське видання називає практикування лікування п'явками, спелеотерапію та мінеральні води.

«Переваги Трускавця вперше були описані у 1578 польським доктором [Войцехом Очко]. Трускавець – одне з небагатьох місць, що насправді стимулює пити тамтешні мінеральні води. Навіть такий сучасний трускавецький курорт, як «Шале Грааль», надає давні процедури спелеотерапію (перебування в соляній печері для лікування органів дихання) і гірудотерапію (лікування п'явками). Є тут і сучасні методи лікування, як-от комп'ютерна спинномозкова декомпресія, призначена для оздоровлення хребта», – вказано у публікації The Guardian.

Окрім Трускавця, до рейтингу The Guardian увійшли курорти Цепліце (Польща), Карлова Студанка (Чехія), Озерний (Білорусь), Беїле-Херкулане (Румунія), Бюкфюрдо (Угорщина), Баніште (Македонія), Дудінце (Словаччина), Істарскі Топліце (Хорватія) та Атомска Баня (Сербія).