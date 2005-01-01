Центральну міську ялинку Львова почнуть розбирати 22 січня

Її використають як сировину для обігріву оранжереї у Стрийському парку

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 14:261950

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Центральну міську ялинку Львова почнуть розбирати 22 січня
фото Павла Паламарчука/ ZAXID.NET
Головна міська ялинка перед Оперним театром у Львові

Головну святкову ялинку Львова, що розташована перед Оперним театром, почнуть розбирати у понеділок, 22 січня. Її використають як сировину для обігріву оранжереї у Стрийському парку. Про це інформує прес-служба ЛМР.

У мерії також закликали мешканців після свят здавати ялинку у спеціальні пункти прийому, а не викидати дерева у смітники. Усі зібрані ялинки використовуватимуть як вторинну сировину. До слова, торік у Львові також збирали святкові ялинки у спеціальних пунктах, згодом їх використовували для обігріву теплиць.

Нагадаємо, що цьогорічну міську ялинку Львову безкоштовно подарувала мешканка Брюхович. Головна ялинка міста світиться цілодобово.

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