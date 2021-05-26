Заняття спортом допомагають зміцнити не лише здоров'я. Фізична активність необхідна, щоб мозок дитини формувався та працював належним чином. Крім того, спорт – це завжди джерело мотивації та позитивних емоцій. Саме тому популяризація спорту серед дітей така актуальна. Важливо, щоб до цього руху долучились, стали партнерами, об’єдналися однодумці серед вчителів фізичної культури. Адже саме вони щодня формують у дітей звичку дбати про себе через заняття спортом.

Як залучити дітей до фізичної активності? Як організувати цікавий урок фізкультури в умовах обмеженого спортивного інвентарю? Які види спорту популярні в Україні та світі? Як їх упроваджувати в школах?

Відповіді на ці та інші актуальні запитання можна знайти на безкоштовних онлайн-курсах для підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури, створених міжнародним благодійним фондом Parimatch Foundation на освітньому порталі Prometheus.

Катерина Білоруська, президент міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation:

Ми докладаємо максимум зусиль, щоб зробити фізкультуру цікавим і корисним уроком. Впевнені, що це необхідно для розвитку сучасних дітей. Школярам, які проводять на заняттях мінімум шість годин на день і ще кілька годин навчаються вдома, просто необхідно перериватися на фізичну активність. Завдяки цьому кров насичується киснем, швидше формуються нові нейронні зв'язки, приходять креативні рішення. Також вирішується питання із зайвою енергією, яку потрібно скерувати у правильному напрямку.

Наш курс «Нова фізична культура» – передусім про руйнування стереотипів щодо викладання фізичної культури в школі та про стимул для викладачів запроваджувати власні інноваційні підходи до предмета та учнів.

Катерина Білоруська, президент міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation

Нова фізична культура

У липні 2020 року Parimatch Foundation запустив у вільний доступ на освітньому порталі Prometheus онлайн-курс «Нова фізична культура» для підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури. На курсі досвідчені тренери та експерти у сфері спорту та освіти діляться секретами дієвих методик, щоб допомогти викладачам опанувати сучасний інструментарій та зробити заняття корисними, цікавими, інклюзивними та ефективними. Значну увагу приділено тому, щоб навчитись правильно говорити з учнями про фізичну активність. Адже спорт – це передусім комунікація, а вже потім змагання.

Від моменту запуску понад 10 500 вчителів фізичної культури з усієї України зареєструвалися на дев’ять теоретичних модулів, і понад 57% отримали сертифікати. На шість практичних модулів (біг, баскетбол, регбі, чирлідинг, степ-аеробіка та кросфіт) зареєструвалися понад 13 100 слухачів, з яких понад 63% сертифікувалися.

Існує статистика, за якою лише 15-20% слухачів будь-яких онлайн-курсів завершують навчання та отримують сертифікати. Тож такий надзвичайно високий рівень (понад 50%) сертифікованих учасників курсу «Нова фізична культура» свідчить про його затребуваність та актуальність у системі сучасної шкільної освіти нашої країни.

Остапчук Володимир, вчитель фізичної культури Львівської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №44 імені Т. Г. Шевченка:

Курс «Нова фізична культура» дав мені поштовх до саморозвитку й багато інформації про різні підходи в організації уроків та практичних методик, які я вже мав нагоду використати на практиці під час проведення уроків фізичної культури й роботи в секції. Кожен модуль даного курсу допоміг розв’язати конкретні проблеми. Особливо корисною для мене, враховуючи невеликий досвід роботи, стала інформація про концепцію «вчитель-лідер», основи якісної комунікації з дітьми та батьками, тема успішності дітей за допомогою фізичної культури. А також – як заохотити учнів до рухової активності як на уроках фізичної культури, так і в позашкільний час.

Після проходження курсу я почав працювати над інтеграцією уроків фізичної культури з іншими предметами освітнього процесу. Зокрема, з уроками іноземної мови, фізики, математики та історії України. Особливо актуальною і потрібною сьогодні вважаю тему інклюзії фізичної культури, з якою вчителі мали змогу детальніше познайомитися на курсі.

Підбиваючи підсумки, я б рекомендував курс «Нова фізична культура» колегам, адже він повністю відповідає вимогам сучасної школи та допомагає проводити актуальні уроки.

Остапчук Володимир, вчитель фізичної культури Львівської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №44 імені Т. Г. Шевченка

Нові спортивні модулі

За навчальною програмою, з 5-го класу в дітей на уроках фізичної культури додаються модулі певних видів спорту. Щороку на початку навчального року вчителі обирають чотири види спорту, яким вони будуть навчати свої класи. Проблема в тому, що здебільшого викладачі фізичної культури з року в рік повторюють одні й ті самі модулі. Так відбувається через брак освітніх програм саме для вчителів. У них немає звідки черпати інформацію про нові актуальні види спорту та сучасні методики викладання, як провести урок, щоб дітям було цікаво та весело, як працювати з новим інвентарем і т.д.

Тож міжнародний благодійний фонд Parimatch Foundation вирішив зробити свій внесок у покращення цієї ситуації. У безкоштовному онлайн-курсі «Нова фізична культура», який довів свою актуальність, розробили додаткові навчальні модулі. Вони присвячені видам спорту, які можна додавати на уроках: флорбол, настільний теніс і футбол.

На цей час завершене фільмування відеоматеріалу, який наразі монтується і готується до розміщення на порталі Prometheus. Тож учасники, які вже активно реєструються на три нові модулі курсу, вже скоро (до 20-го травня) отримають доступ до матеріалів та зможуть розпочати навчання.

Катерина Сакевич, програмний менеджер із розвитку благодійних програм міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation:

Для нас було важливо зробити цей курс повністю безкоштовним, тому що більшість освітніх онлайн-вебінарів надають доступ за передплатою. Тобто, якщо хочеш сертифікат отримати, то платиш якусь суму і вчишся. Безкоштовний контент можна знайти, але найчастіше він не надто якісний або з якимись сумнівними пропозиціями на кшталт: безоплатно, але тільки як передзамовлення перед основним платним матеріалом.

У нас же це дійсно безкоштовний та якісний контент, який постійно оновлюється. І ось зараз ми додаємо нові спортивні модулі.

Катерина Сакевич, програмний менеджер із розвитку благодійних програм міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation

Переваги додаткових модулів спорту

Передусім це розширення професійного кругозору та можливість запропонувати учням щось дійсно нове та цікаве на уроках. Крім того, на відміну від більшості пропозицій з онлайн-навчання, курс підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури – це дійсно якісний та повністю безкоштовний навчальний контент, що регулярно оновлюється.

Матеріали курсу дають вичерпну інформацію не лише про фізичні аспекти уроків – багато уваги приділяється якісній комунікації з дітьми, психологічним моментам заохочення учнів до фізичної активності, інклюзії, гендерній рівності, новим нейронним напрацюванням та іншим прогресивним педагогічним фішкам.

Приймак Оксана, вчитель фізичної культури Ліцею №66, м. Львів:

Сучасних дітей доволі важко зацікавити спортом, адже більшість із них весь вільний час бавляться в гаджетах. І тут футбол має переваги. Тому що це щось нове, про що мало хто знає, і це інтригує. При цьому гра досить проста й цікава.

Якщо в баскетболі потрібно бути певного віку й зросту, то флорбол усім дітям дається дуже легко. Тому діти на уроках із задоволенням у нього грають. Кожному цікаво взяти ключку, надягати шоломи – це щось незвичне й модне. Я навіть використовую флорбол як додатковий стимул на своїх уроках – ми домовляємось, що граємо, якщо всі будуть активні й слухняні.

Заняття флорболом дуже заходять навіть старшим дітям. Дев’ятикласників, наприклад, взагалі практично нереально чимось зацікавити. А тут вони в мене весь рік грають у флорбол. Це єдине, для чого вони приходять із радістю.

На шкільному рівні вчителю фізичної культури буде досить легко навчитися флорболу та викладати його дітям. Найважливіше – це навчити дітей правил безпеки, недотримання яких може призвести до травми.

Ще один цікавий, на мою думку, напрям, модулем якого можна було розширити курс «Нова фізична культура» на Prometheus, – це фрисбі. Я вважаю, як альтернатива легкій атлетиці весною і восени грати у фрисбі дітям було б до вподоби.

Приймак Оксана, вчитель фізичної культури Ліцею №66, м. Львів

Анжела Олегівна Сидорко, тренер із настільного тенісу Львівської обласної ДЮСШ:

Перевага настільного тенісу для шкільних уроків фізичної культури в тому, що це азартний та цікавий вид спорту, що не потребує значних витрат на інвентар, – потрібні лише столи й ракетки.

У дитини, яка займається настільним тенісом, розвиваються такі фізичні якості, як: швидкість реакції, координація рухів, спритність, витривалість. Постійно працюють м'язи очей, що слідкують за м'ячиком: далеко, близько, вліво, вправо, по діагоналі. Це дуже добре підтримує гостроту зору й розвантажує очі від роботи з гаджетами. Та й взагалі, біля тенісного столу діти постійно активно рухаються, що позитивно впливає на серцево-судинну систему. Частота дихання при цьому збільшується як під час пробіжки довгої дистанції.

Крім того, заняття цим спортом позитивно впливають на швидкість мислення та прийняття рішень. А з моральної точки зору, настільний теніс, як і будь-який вид спорту, розвиває дисциплінованість та наполегливість.

Тож, мені здається, цей вид спорту було б дуже корисно вводити на уроках фізичної культури в школах. Це цікаво і корисно для здоров'я дітей. Хоча б для загальної інформованості дітей, що існує ще маса видів спорту, крім всім відомого футболу для хлопців і танців для дівчаток.

Анжела Олегівна Сидорко, тренер із настільного тенісу Львівської обласної ДЮСШ

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Цей курс для вас, якщо ви – сучасний вчитель фізичної культури або вчитель загальноосвітніх предметів, що прагне професійного розвитку. Курс також буде цікавий для батьків школярів та всіх небайдужих до спорту.

Долучайтеся до оновленого курсу від Parimatch Foundation та Prometheus, щоб разом перезавантажити уроки фізичної культури у школах.