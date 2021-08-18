Цехи по виробництву спирту розташовані поблизу Тернополя

Фонд державного майна продав на онлайн-аукціоні спиртзавод, який розташований в селі Чистилів Тернопільського району. Під час аукціону ціна приміщень зросла від стартової практично в 4,2 раза. І в кінці становила 1,65 млн грн.

Онлайн-аукціон з приватизації групи інвентарних об’єктів ДП «Укрспирт» відбувся 17 серпня. У селі Чистилів розташовані приміщення з п'ятьма відділеннями. Це цех розливу, сортувальне, напірно-фільтрувальне, купажне і водопідготовче відділення.

«За право власності на відкритих торгах змагалися 11 учасників, які збільшили ціну у 4,2 рази зі стартових 394 800,56 грн до 1, 65 млн грн. Після підписання протоколу про результати аукціону, укладання договору купівлі-продажу та проведення повного розрахунку процес приватизації групи інвентарних об’єктів в селі Чистилів вважатиметься офіційно завершеним», — йдеться в повідомленні Фонду державного майна.

На сайті Фонду державного майна також зазначається, що у разі, якщо переможець аукціону відмовиться викупити приміщення і підписувати протокол онлайн-аукціону, сплачений ним гарантійний внесок у розмірі 39 480,06 грн буде перераховано до держбюджету. А договір зможе укласти учасник, який посів друге місце, запропонувавши на щабель меншу ціну.

Якщо ж і учасник, який зайняв друге місце, відмовиться від купівлі, то об’єкт буде повторно виставлений на аукціон.

Додамо, що в Україні активно розпродуються активи Державного підприємства «Укрспирт». 6 липня через аукціон продали Мишковицький спиртзавод, який також розташований в Тернопільській області. Мишковицьке МПД та приміщення для зберігання спирту ДП «Укрспирт» викупили приватні інвестори за 23 млн грн.