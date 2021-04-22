Перший львівський хмарочос, Будинок книги на площі Міцкевича,8, повторно не виставлятимуть на аукціон після невдалих торгів у грудні 2020 року. Власник будівлі, державна компанія «Надра України» планувала продати об’єкт за 445 млн грн, щоби погасити борги свого львівського дочірнього підприємства «Західукргеологія», проте гроші знайшли в інший спосіб.

Нагадаємо, запланований на 1 грудня 2020 року аукціон із продажу Будинку книгу був визнаний таким, що не відбувся, оскільки на торги подався лише один покупець. Тоді ПП «Західний Буг» одного з найбагатших бізнесменів Львівщини Володимира Матківського запропонувало викупити історичну будівлю за стартовою ціною у 445 млн грн.

Як повідомив в коментарі профільному сайту NADRA.info голова НАК «Надра України» Тарас Кузьмич, повторного аукціону наразі не планують, оскільки «змінилися обставини».

«Будинок книги був визначений як найбільший актив, продаж якого дасть змогу погасити всі борги ДП [Західукргеологія] та уникнути їхнього банкрутства. Але, фактично, роль такого активу виконала угода з продажу корпоративних прав «Надра Юзівська» [420 млн грн]. Завдяки цьому Будинок книги на сьогодні використовується для отримання стабільних доходів від здачі в оренду», – розповів Тарас Кузьмич.

За його словами, «Надра України» доручила своїй дочірній компанії «Західукргеологія», яка розпоряджається будівлею, переглянути всі чинні договори оренди приміщень «в бік збільшення орендної плати та відповідності їх умов сьогоденню».

«Порівняно з попередніми умовами договору, орендна плата збільшилась від 50 до 140%, про що укладені додаткові угоди з орендарями», – зазначив Тарас Кузьмич. Він наголосив, що було розірвано 16 угод із «недобросовісними орендарями, які передавали орендоване майно в суборенду без письмового дозволу НАК та ДП, за ціною, значно вищою, ніж орендна плата».

«Були укладені договори оренди напряму з їхніми суборендарями, що забезпечило збільшення доходів для дочірнього підприємства через збільшення суми орендної плати близько 1 млн грн загалом», – повідомив голова НАК «Надра України» та додав, що вони планують також виселити окремих орендарів, які раніше отримали «значні площі за 1 грн в рік як для державного майна». Повідомляється, що за безцінь в оренду було віддано понад 800 м2 в Будинку книги. «Подальша пролонгація цих договорів на таких умовах є неприйнятною», – зазначив Тарас Кузьмич.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, історичною будівлею на площі Міцкевича офіційно користується підпорядковане НАК «Надра України» державне підприємство «Західукргеологія», низку приміщень здають в оренду приватним структурам під аптеку, крамниці одягу, книгарню, офіси тощо.

Ініціатором першого аукціону було «Західукргеологія», адміністративний апарат якого розміщений у цій будівлі. Гроші від приватизації будинку частково планували скерувати на погашення боргів, а це понад 90 млн грн, та уникнення банкрутства підприємства.

Будівлю звели 1921 року, початку вона мала назву «будинок Шпрехера» і була на той час найвищою у Львові. Тоді там розміщувався французький нафтовий концерн «Малопольща», аптека та крамниці. У радянський час через розташовані по усьому периметру книгарні її стали називати Будинком книги.

Історичний будинок має сім поверхів і загальну площу 8,27 тис. м2 та наразі потребує ремонту.