Міністерство оборони України через суд зупинило продаж військового містечка в Одесі, яке незаконно зареєстрували та виставили на продаж як арештоване майно. Про це повідомляється на сайті Міноборони.

«За зверненням відомства, вдалося припинити торги нерухомим майном однієї з військових частин у місті Одеса загальною площею 13350,70 м квадратних та оскаржено дії державного реєстратора, який зареєстрував зазначене майно на фізичну особу», – йдеться у повідомленні.

У відомстві розповіли, що 31 жовтня 2019 року громадянка України зареєструвала право власності на об’єкт нерухомого майна у Одесі, розташованого у вивільненому з 2007 року військовому містечку № 210.

25 червня 2020 року приватний виконавець виконавчого округу Одеської області виніс постанову про арешт майна боржника-вказаної фізичної особи. У подальшому нерухоме майно було незаконно виставлено на продаж через ДП «Система електронних торгів арештованим майном».

1 вересня Головне управління майна та ресурсів Міноборони звернулось з клопотанням до Державного бюро розслідувань. За рішенням Заводського районного суду м. Миколаєва від 3 вересня, торги були зупинені з 8 вересня 2020 року.

За вказаним фактом, військовою прокуратурою Одеського гарнізону внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 425 КК України та за ч. 4 ст. 190 КК України. Наразі Мініоборони організовано роботу щодо оскарження в судовому порядку порушених інтересів держави в особі Міноборони та оскарження дій державного реєстратора.

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