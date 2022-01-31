Підприємства, що постачають газ побутовим споживачам, оприлюднили ціни на газ на лютий 2022 року. Постачання газу у різних компаній коштуватиме від 7,70 грн до 11,99 грн за м3.

За інформацією видання «Газправда», більшість компаній встановили ціни нижче 8 грн за кубометр. Найвигідніший тариф пропонує компанія «ЕРУ людям» – 7,70 грн.

До кінця квітня в Україна газ не подорожчає, оскільки діятимуть поточні річні базові тарифи, які газопостачальні компанії переглядають раз на місяць. За умовами контракту, вони не можуть їх збільшувати, а лише зменшувати.

Ціни на газ у лютому від газопостачальних компаній:

Назва підприємства Річний тариф на січень 2022 р. ТОВ «Енерджі трейд груп» 7,799 ТОВ «Агросинтез Трейдінг» (NEOGAS) 7,80 ДП «Евода трейд» КП ТОВ «Луцькводоканал» 7,88 ТОВ «Черкасигаз Збут» 7,89 ТОВ «Уманьгаз Збут» 7,89 ТОВ «Вільна енергетична компанія Палівенерго» 7,90 ТОВ «Енергогарантія» 7,95 ТОВ «ГК "Нафтогаз України» 7,96 ТОВ «Газпостачсервіс» 7,96 ТОВ «Тернопільболгаз Збут» 7,96 ТОВ «Волиньенергозбут» 7,98 ТОВ «Прикарпат Енерго Трейд» 7,98 ТОВ «Закарпаття Енергозбут» 7,98 ТОВ «Львівгаззбут» 7,99 ТОВ «Київоблгаз Збут» 7,99 ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» 7,99 ТОВ «Харківгаз Збут» 7,99 ТОВ «Волиньгаз Збут» 7,99 ТОВ «Вінницягаз Збут» 7,99 ТОВ «Рівнегаз Збут» 7,99 ТОВ «Сумигаз Збут» 7,99 ТОВ «Хмельницькгаз Збут» 7,99 ТОВ «Чернівцігаз Збут» 7,99 ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» 7,99 ТОВ «Житомиргаз Збут» 7,99 ТОВ «Миколаївгаз Збут» 7,99 ТОВ «Запоріжжягаз Збут» 7,99 ТОВ «Тернопільоблгаз» 7,99 ДП «Газпостач» ТОВ «Тернопільміськгаз» 7,99 ТОВ «Полтавагаз Збут» 7,99 ТОВ «ТД Лубнигаз» 7,99 ТОВ «Закарпаттягаз Збут» 7,99 ТОВ «ЙЕ Енергія» 7,99 ТОВ «ГП Промсервіс» 7,99 ТОВ «Лубнигаз-Трейдинг» 7,99 ТОВ «Мегаватт Енерго Компанія» 8,09 ТОВ «Еру Людям» 7,70 ТОВ «Львівенергозбут» 8,20 ТОВ «Донецькі енергетичні системи» (YASNO) 8,46 ТОВ «Киїівські енергетичні системи» (YASNO) 8,46 ТОВ «Дніпропетровські енергетичні системи» (YASNO) 8,46 ТОВ «Київгазенерджи» 8,70 ТОВ «Еру Трейдінг» 8,90 ТОВ «Луганськгаз Збут» 8,99 ТОВ «Одесагаз-постачання» 9,20 ТОВ «Маргаз» 9,75 ТОВ «Асканія Енерджі» 9,95 ТОВ «Херсонська обласна енергопостачальна компанія» 9,98 ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг» 9,99 ТМ «СвітлоГаз» (ТОВ «Ритейл Сервіс») 9,99 ТОВ «ЛКТ Електрум» 10,00 ТОВ «Свій» 10,00 ТОВ «М Газ Трейдінг» 10,18 ДП «Шепетівкагаз» ПАТ «Шепетівкагаз» 10,20 ТОВ «Газпромпостач» 10,80 ТОВ «Гласкомерц» 10,80 ТОВ «Галнафтогаз» 10,99 ТОВ «Хмельницькенергозбут» 11,00 ТОВ «ТАС Енергія України» 11,22 ТОВ «Юніверс Газ» 11,40 ТОВ «Стрийнафтогаз» 11,99

Зазначимо, що природнім монополістом у Львівській області, який контролює понад 50% газопроводів, є «Львівгаз». У 2022 році компанія підвищила тариф тариф на постачання газу з 1,68 грн/м3 до 1,69 грн/м3 без ПДВ. Оскільки споживачі разом із доставкою газу сплачують також й ПДВ (20%), то остаточна ціна в платіжці для них становитиме 2,03 грн/м3.

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