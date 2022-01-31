Газопостачальні компанії оприлюднили тарифи на лютий
Найвигідніший тариф становить 7,70 грн
Підприємства, що постачають газ побутовим споживачам, оприлюднили ціни на газ на лютий 2022 року. Постачання газу у різних компаній коштуватиме від 7,70 грн до 11,99 грн за м3.
За інформацією видання «Газправда», більшість компаній встановили ціни нижче 8 грн за кубометр. Найвигідніший тариф пропонує компанія «ЕРУ людям» – 7,70 грн.
До кінця квітня в Україна газ не подорожчає, оскільки діятимуть поточні річні базові тарифи, які газопостачальні компанії переглядають раз на місяць. За умовами контракту, вони не можуть їх збільшувати, а лише зменшувати.
Ціни на газ у лютому від газопостачальних компаній:
|
Назва підприємства
|
Річний тариф на січень 2022 р.
|
ТОВ «Енерджі трейд груп»
|
7,799
|
ТОВ «Агросинтез Трейдінг» (NEOGAS)
|
7,80
|
ДП «Евода трейд» КП ТОВ «Луцькводоканал»
|
7,88
|
ТОВ «Черкасигаз Збут»
|
7,89
|
ТОВ «Уманьгаз Збут»
|
7,89
|
ТОВ «Вільна енергетична компанія Палівенерго»
|
7,90
|
ТОВ «Енергогарантія»
|
7,95
|
ТОВ «ГК "Нафтогаз України»
|
7,96
|
ТОВ «Газпостачсервіс»
|
7,96
|
ТОВ «Тернопільболгаз Збут»
|
7,96
|
ТОВ «Волиньенергозбут»
|
7,98
|
ТОВ «Прикарпат Енерго Трейд»
|
7,98
|
ТОВ «Закарпаття Енергозбут»
|
7,98
|
ТОВ «Львівгаззбут»
|
7,99
|
ТОВ «Київоблгаз Збут»
|
7,99
|
ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут»
|
7,99
|
ТОВ «Харківгаз Збут»
|
7,99
|
ТОВ «Волиньгаз Збут»
|
7,99
|
ТОВ «Вінницягаз Збут»
|
7,99
|
ТОВ «Рівнегаз Збут»
|
7,99
|
ТОВ «Сумигаз Збут»
|
7,99
|
ТОВ «Хмельницькгаз Збут»
|
7,99
|
ТОВ «Чернівцігаз Збут»
|
7,99
|
ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»
|
7,99
|
ТОВ «Житомиргаз Збут»
|
7,99
|
ТОВ «Миколаївгаз Збут»
|
7,99
|
ТОВ «Запоріжжягаз Збут»
|
7,99
|
ТОВ «Тернопільоблгаз»
|
7,99
|
ДП «Газпостач» ТОВ «Тернопільміськгаз»
|
7,99
|
ТОВ «Полтавагаз Збут»
|
7,99
|
ТОВ «ТД Лубнигаз»
|
7,99
|
ТОВ «Закарпаттягаз Збут»
|
7,99
|
ТОВ «ЙЕ Енергія»
|
7,99
|
ТОВ «ГП Промсервіс»
|
7,99
|
ТОВ «Лубнигаз-Трейдинг»
|
7,99
|
ТОВ «Мегаватт Енерго Компанія»
|
8,09
|
ТОВ «Еру Людям»
|
7,70
|
ТОВ «Львівенергозбут»
|
8,20
|
ТОВ «Донецькі енергетичні системи» (YASNO)
|
8,46
|
ТОВ «Киїівські енергетичні системи» (YASNO)
|
8,46
|
ТОВ «Дніпропетровські енергетичні системи» (YASNO)
|
8,46
|
ТОВ «Київгазенерджи»
|
8,70
|
ТОВ «Еру Трейдінг»
|
8,90
|
ТОВ «Луганськгаз Збут»
|
8,99
|
ТОВ «Одесагаз-постачання»
|
9,20
|
ТОВ «Маргаз»
|
9,75
|
ТОВ «Асканія Енерджі»
|
9,95
|
ТОВ «Херсонська обласна енергопостачальна компанія»
|
9,98
|
ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг»
|
9,99
|
ТМ «СвітлоГаз» (ТОВ «Ритейл Сервіс»)
|
9,99
|
ТОВ «ЛКТ Електрум»
|
10,00
|
ТОВ «Свій»
|
10,00
|
ТОВ «М Газ Трейдінг»
|
10,18
|
ДП «Шепетівкагаз» ПАТ «Шепетівкагаз»
|
10,20
|
ТОВ «Газпромпостач»
|
10,80
|
ТОВ «Гласкомерц»
|
10,80
|
ТОВ «Галнафтогаз»
|
10,99
|
ТОВ «Хмельницькенергозбут»
|
11,00
|
ТОВ «ТАС Енергія України»
|
11,22
|
ТОВ «Юніверс Газ»
|
11,40
|
ТОВ «Стрийнафтогаз»
|
11,99
Зазначимо, що природнім монополістом у Львівській області, який контролює понад 50% газопроводів, є «Львівгаз». У 2022 році компанія підвищила тариф тариф на постачання газу з 1,68 грн/м3 до 1,69 грн/м3 без ПДВ. Оскільки споживачі разом із доставкою газу сплачують також й ПДВ (20%), то остаточна ціна в платіжці для них становитиме 2,03 грн/м3.
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