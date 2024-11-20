У країнах-імпортерах розпочався сезон збору основного врожаю мандаринів

У порівнянні з минулим тижнем, ціна на мандарини на оптовому ринку «Шувар» у Львові знизилася на понад 10%. Про це повідомила керівниця відділу маркетингу ринку Тетяна Попович.

Якщо минулого тижня середня ціна на мандарини на «Шуварі» становила 107,5 грн за кілограм, то на початку цього тижня – 97,5 грн/кг, а в середу, 20 листопада, – 92,5 грн/кг.

«Зниження цін на мандарини цього тижня зумовлене початком сезону збору врожаю в основних країнах-постачальниках, що збільшує пропозицію на ринку», – говорить Тетяна Попович.

Основними країнами-імпортерами мандаринів в Україну є такі:

Туреччина;

Греція;

Ізраїль;

Іспанія;

Італія;

Пакистан;

Єгипет.

Найпопулярнішими сортами, що продаються в Україні, є сатсума – ранній сорт з тонкою шкіркою та солодким смаком, та клементини – безкісточкові мандарини з яскравим ароматом.

Попри зниження ціни зараз, напередодні свят, зокрема перед Днем святого Миколая, можливе підвищення цін через зростання попиту. Та значних коливань не очікується за умови стабільної пропозиції, додає Тетяна Попович.

Додамо, що торік ціни на мандарини на ринку перед Днем святого Миколая зросли на понад 20%, про що свідчать аналітичні дані на сайті Шувару. Якщо наприкінці листопада середня ціна становила 77,5 грн/кг, то 4 грудня вона зросла до 95 грн/кг, проте вже 6 грудня становила 85 грн.