Ціна на картоплю на ринках тримається в межах 25-30 грн вже майже місяць, в супермаркетах - дорожче

Перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький прокоментував прогнози аналітиків про подорожчання картоплі взимку. За його словами, подальше зростання цін на картоплю не очікується. Про це повідомляє пресслужба МінАПК.

Тарас Висоцкий розповів, що врожай картоплі у 2024 році через посуху на 18% менший за врожай 2023 року. Це впливає на ціну, проте вона вже стабілізувалась, вважає чиновник.

«Зараз ціна за кілограм (картоплі – ред.) – 25-30 гривень, яка вже тримається 3-4 тижні, і зростання не очікується. Підстав для підвищення вартості картоплі до 50 грн немає», – цитує Тараса Висоцького пресслужба міністерства.

У 2024 році в Україні загалом зібрали менший врожай через погодні умови. Так, зернових і олійних культур зібрали 75 млн тонн проти 85 млн тонн торік. Але цього достатньо для забезпечення внутрішньої та міжнародної продовольчої безпеки, кажуть в МінАПК.

«Внутрішнє споживання зернових та олійних становить 25 млн тонн. А решта піде на експорт. Попри зменшення врожаю, експорт агропродукції може сягнути 23-24 млрд доларів, що більше, ніж минулого року, тому що виросли міжнародні ціни», – сказав Тарас Висоцький.

Як повідомляв ZAXID.NET, у жовтні 2024 року картопля в Україні утричі дорожча, ніж торік. Деякі експерти прогнозують, що взимку ціна картоплі може сягнути 50 грн за кг.