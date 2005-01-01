Цієї ночі знову можна буде спостерігати «супермісяць»

Повня буде максимально близько до Землі

СуспільствоОрися Шиян, 1 січня3290

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Цієї ночі знову можна буде спостерігати «супермісяць»
фото NASA

У ніч з 1 на 2 січня жителі Землі зможуть спостерігати так званий «супермісяць». В цей час Місяць буде уповні і проходитиме через найближчу до Землі точку орбіти. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на NASA.

«Місяць на 14 відсотків більший і на 30 відсотків яскравіший у порівнянні з тим моментом, коли він перебуває на найбільшому віддаленні від Землі», ‒ йдеться у повідомленні.

За інформацією NASA, наступного разу «супермісяць» можна буде побачити 31 січня. Тоді буде повне місячне затемнення.

Нагадаємо, таке явище жителі Землі вже спостерігали 3 грудня і 12 серпня.

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Сьогодні можна буде побачити Супермісяць ZAXID.NET
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