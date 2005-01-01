Цієї ночі знову можна буде спостерігати «супермісяць»

У ніч з 1 на 2 січня жителі Землі зможуть спостерігати так званий «супермісяць». В цей час Місяць буде уповні і проходитиме через найближчу до Землі точку орбіти. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на NASA.

«Місяць на 14 відсотків більший і на 30 відсотків яскравіший у порівнянні з тим моментом, коли він перебуває на найбільшому віддаленні від Землі», ‒ йдеться у повідомленні.

A supermoon is coming! On Jan. 1, the full Moon will be at or near its closest point in its orbit around Earth, making it a supermoon. Bundle up, get outside and look up! https://t.co/KTetZO7wZA Follow @NASAMoon for more lunar facts! pic.twitter.com/Ob14LAceFn — NASA (@NASA) 31 грудня 2017 р.

За інформацією NASA, наступного разу «супермісяць» можна буде побачити 31 січня. Тоді буде повне місячне затемнення.

Нагадаємо, таке явище жителі Землі вже спостерігали 3 грудня і 12 серпня.