Смартфони й інші гаджети мають синхронізуватися з українським часом самостійно

У ніч на 30 жовтня о 4-ій годині за київським часом Україна перейде на зимовий час: стрілки годинників переведуть на одну годину назад.

Зміна часу в Україні відбувається разом з усім Європейським союзом і більшістю країн Європи двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня повертається на «зимовий».

Сезонне переведення годинників обґрунтоване необхідністю подовження світлового дня для економії електроенергії та ресурсів. Вважається, що саме зимовий час є природним і стандартним для певної території, а на літній час переходить, щоб робочі години максимально припадали на світлу частину доби.

При переході на стандартний час доба, в яку здійснюється перехід, має не 24 години, а 25, тоді як доба, коли здійснюється перехід на літній час (переведення годинників на годину вперед) має лише 23 години.

Переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 1996 року.

Нині понад 110 країн світу переходять на літній і стандартний час. В Європі на літній та зимовий час переходять усі країни, окрім Росії, Білорусі та Ісландії. Зокрема, Росія відмовилася від переходу на «зимовий час» у лютому 2011 року. Так званий «літній час» закріпили як стандартний, а практику переходу на нього припинили. Відтоді «декретний час» в РФ не застосують.

19 березня 2021 року Верховна Рада не підтримала в другому читанні законопроект №4201, який передбачає скасування переходу на літній час. Після голосування тодішній спікер парламенту Дмитро Разумков запропонував направити документ на доопрацювання комітету з питань економічного розвитку з наступним поданням на повторне друге читання. За це висловилися 226 народних депутатів.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук пізніше заявив, що після переходу України на зимовий час парламент може повернутися до розгляду законопроекту про відмову від переходу на літній час.