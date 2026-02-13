Справа тут не в рецепті чи кулінарному досвіді, а в неправильно обраній температурі випікання

Багато хто вважає, що головний секрет ідеальної піци – у соусі чи начинці, однак не менш важливу роль відіграє тісто. Часто трапляється так, що краї вже підрум’янилися, сир апетитно розплавився, а середина залишається липкою та недопеченою. І справа тут не в рецепті чи кулінарному досвіді, а в неправильно обраній температурі випікання. Pixel Inform розповідає, чому піца не пропікається всередині та як це виправити.

У професійних піцеріях страву відправляють у печі, де температура сягає 400-500 °C. І логічно, що ми намагаємось повторити це вдома, і саме тут криється головна помилка. Професійна піч пропікає тонке тісто за 60-90 секунд, тоді як домашня духова шафа працює зовсім інакше – вона нагріває страву повільніше. Коли ви встановлюєте 250 °C і вище, верхній і нижній тени починають активно смажити поверхню. У результаті сир починає миттєво плавитися та горіти, бортики стають темно-коричневими, а тепло просто не встигає пропекти середину тіста.

Як готувати піцу правильно?

Головний секрет полягає в балансі та правильній підготовці. Оптимальною для більшості духовок є температура в діапазоні 220-230 °C. Ця температура достатньо висока, щоб утворити хрустку скоринку, але водночас помірна, щоб дати тісту час повністю пропектися. Проте температура – це лише частина успіху. Щоб ваша піца вийшла ідеальною, дотримуйтесь кількох простих правил: