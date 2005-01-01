Цієї весни відкрили новий маркет «АТБ» на Науковій, 7

На вул. Личаківській у Львові прокладають останні 12 метрів колектора

Інновації не лише ззовні, а й всередині. Цієї весни на вулиці Науковій відкрили новий маркет «АТБ». Мешканців району приємно вразив сучасний дизайн магазину. В компанії кажуть, що зовнішні зміни відображають оновлення, що відбулися всередині.

«Оновлені маркети «АТБ» – це експериментальний майданчик для впровадження інноваційних технологій у сфері роздрібної торгівлі, будівництва та енергозбереження. У магазинах «АТБ» нового формату встановлені холодильне та морозильне обладнання останнього покоління, новітня система освітлення, вдосконалена система утеплення, опалення і рекуперації енергії», – розповіла керуюча магазином «АТБ» на Науковій, 7 Ірина Філоненко.

Впровадження нових технологій – це тренд у розвитку торгівлі. Тож для покращення сервісу та зручності покупців компанія повсякчас готує зміни.

«З середини травня в магазинах мережі «АТБ-маркет» можна розрахуватися з допомогою сервісу Apple Pay. Компанією «АТБ» реалізуються також інші проекти, які дозволяють задавати й формувати стандарти роботи всієї галузі», – сказалакеруюча магазином «АТБ» на Науковій, 7 Ірина Філоненко.

Якісний розвиток міцно пов'язаний зі збільшенням кількості сучасних магазинів, кажуть в «АТБ». Тож таких торгових підприємств у Львові згодом побільшає.