Цьогоріч кількість умисних вбивств в Україні стала найменшою за два останніх роки

Від початку 2017 року – з січня до кінця листопада – в Україні сталося 1242 умисних вбивства, що стало найменшим показником в порівнянні з двома останніми роками, повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв на прес-конференції за підсумками 2017 року, яка пройшла у вівторок, 26 грудня.

«Що стосується умисних убивств, то цього року найнижча кількість злочинів протягом останніх двох років. Констатуємо, що на 121 вбивство скоєно менше. 1242 вбивства зареєстровано протягом 11 місяців», – заявив Князєв, якого процитувало інтернет-видання «Гордон».

Він додав, що правоохоронці розкрили 89% умисних убивств.

Загалом, за його словами, протягом 11 місяців 2017 року в Україні зареєстрували 500 тис. 490 правопорушень.

За словами Князєва, кількість крадіжок у 2017 році вдалося зменшити майже на 50 тис. – із 303 тис. у 2016 році до 254 тис. у 2017 році. Розкрили таких злочинів на 15 тис. більше, ніж попереднього року, розповів він.

Голова Нацполіції поінформував, що кількість грабежів зменшилась на 9 тис. – з понад 25 тис. у 2016 році до майже 16,5 тис. у 2017 році. За словами Князєва, цього року правоохоронці розкрили тільки на 280 грабежів більше, ніж попереднього.

Він додав, що у 2016 році зареєстрували 3560 розбійних нападів, цього – 2663. Протягом 11 місяців 2017 року розкрили 1621 такий злочин.