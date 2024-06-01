Для функціонування пляжу він повинен відповідати певним вимогам в умовах воєнного стану

В Одесі та Одеській області цього року планують відкрити для відвідування 20 пляжів на противагу 6 відкритим пляжам минулого року. З відповідною заявою в ефірі телемарафону виступив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляє «РБК-Україна».

За його словами, невелика кількість відкритих минулого року пляжів пов’язана з необхідністю забезпечення безпекових вимог для відвідувачів.

«… було шість пляжів, де були всі відповідні умови: обстежувались на вибухові пристрої, мали поруч бомбосховища та просте укриття, постійно моніторились на підплив небезпечних вибухових предметів. Тоді пляжів, що виконали цю норму, було шість», – сказав він і додав найближчими днями буде підписано розпорядження щодо відкриття 20 таких пляжів.

Кіпер розповів, що наразі влада вивчає можливість відкриття пляжів в Ізмаїльському районі. Натомість найбільше пляжів відкриють в Одеському районі, оскільки там є більше можливостей для забезпечення безпечних умов для відвідувачів.