Цьогоріч у Львові 1000 бійців АТО отримають по ₴100 тис. кожен

У 2018 році, відповідно до «Програми про захист інтересів учасників антитерористичної операції», тисяча бійців АТО зі Львова отримають одноразову матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі 100 тис. грн. Про це інформує прес-служба ЛМР.

159 бійців у 2018 року уже отримали таку допомогу. Ця програма діятиме у Львові до 2020 року, тому ще по 1000 бійців отримають виплати у 2019 і 2020 рр.

Прийом заяв на отримання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань приймає Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій, що працює на вул. Пекарській, 41, а формує черговість включення у список на отримання допомоги виключно громадська комісія із захисту інтересів учасників АТО, що діє при центрі. Комісія формує рекомендаційний список, а рішення про його затвердження або внесення правок приймає виконавчий комітет Львівської міської ради.

«Місто не має можливості виділяти землю, тому ми допомагаємо учасникам АТО фінансово. Цю компенсацію на вирішення соціально-побутових питань бійці можуть скерувати на освіту та інші необхідні для життя речі. За час дії Програми вже 1 100 учасників АТО отримали допомогу у розмірі 100 тис. грн», - зазначили в управлінні соціального захисту Львівської міської ради.

Зокрема, перші 100 осіб виплати отримали у грудні 2016 року. У 2017 році таку допомогу отримали, як і передбачалося, 1 000 осіб, у 2018 році – вже 159 учасників АТО.