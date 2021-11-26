Цукровий діабет: як перетворити хворобу на спосіб життя
Три рецепти від дієтолога
Лікарі твердять: якщо хворобу виявити вчасно і розпочати відповідне лікування, то рівень цукру у крові можна тримати на контролі і захворювання перетворити на спосіб життя, який включає в себе три важливі складові: дієта, фізичне навантаження і вживання відповідних ліків.
Оскільки найпоширенішими причинами розвитку діабету другого типу є неправильне харчування, що призводить до зайвої ваги і ожиріння, то нині зупинимося саме на них. Адже перший крок при цьому захворюванні – нормалізація харчування.
Дієтолог Андрій Маковецький твердить: попри заборону споживати деякі продукти, меню діабетиків має бути різноманітним і смачним, включаючи солодощі. І ділиться з читачами ZAXID.NET рецептами смаколиків, які можна приготувати в домашніх умовах.
«Лікування діабету другого типу неможливе без дотримання відповідного харчування, адже саме через неправильне харчування і найчастіше виникає захворювання. Лікарі доволі часто кажуть пацієнтам, що діабет можна «наїсти», тож перший крок у таких випадках – нормалізація харчування, складання правильного меню», – каже дієтолог.
Скільки разів на день і коли людина повинна їсти?
Для людей з діабетом другого типу харчування, каже Андрій Маковецький, має бути 5-6 разовим невеликими порціями (згодом воно повинно скоротитися до 3-4 прийомів їжі).
«Важливо мати однакову кількість прийомів їжі щодня, в один і той же час. Наприклад, сніданок постійно о 07:00, а обід в 13:30, та їсти продукти з низьким глікемічним та інсуліновий індексом. Зазвичай це ті продукти, що містять багато волокон і займають достатньо багато часу на пережовування і переварювання: гречка, ананас тощо. Їх потрібно добре пережувати і тоді проковтнути, а шоколад чи льодяник навіть жувати не потрібно, вони буквально тають в роті і цукор з них засвоюється миттєво», – каже дієтолог.
Що повільніше засвоюється продукт, то повільніше і рівномірніше він віддає глюкозу в кров.
Необхідно пити і достатньо води: що більше води у чашці (в тілі), то менша в ньому концентрація цукру.
Які продукти можна споживати діабетикам?
- хліб і хлібобулочні вироби з додаванням висівок і зерен, а також діабетичні сорти хліба;
- нежирні сорти м’яса і риби;
- супи вегетаріанські (з додаванням круп, квасолі, грибів і нежирних шматків м’яса);
- страви з нешліфованих круп;
- овочі та зелень у великій кількості;
- ягоди (у більшій кількості, але не більше 200-250мл на добу ) і фрукти (у меншій кількості, крім бананів і винограду),
- яйця – одне на день в будь-якому вигляді або у складі страв;
- знежирені або маложирні кисломолочні продукти (бажано безлактозні), масло зниженої жирності;
- кондитерські вироби з замінниками цукру;
- натуральні рослинні масла;
- чай, каву без цукру;
- відвар шипшини;
- мінеральні води.
До слова, у діабетиків, які менше споживають фрукти і віддають перевагу ягодам, стан здоров’я більш стабільний, ніж у тих, хто віддає перевагу лише фруктам. Також дослідження показують, що додавання в раціон зелені та листя салатів допомагає нормалізувати рівень цукру в крові.
Від яким продуктів варто відмовитися?
- будь-які продукти, до складу яких входить цукор (шоколад, цукерки, здобна випічка, , варення, морозиво тощо);
- мед;
- жирне м’ясо;
- субпродукти;
- копченості і солона риба;
- насичені м’ясні, рибні, овочеві та грибні бульйони;
- солодкий йогурт, пряжене молоко, вершки, ряжанка, айран;
- білий рис, манна крупа та інші шліфовані крупи;
- макаронні вироби (можна інколи споживати макарони з твердих сортів пшениці);
- мариновані та солоні овочі (можна їсти з дозволу лікаря);
- квашена капуста (з дозволу лікаря);
- виноград, банани, інжир, родзинки та інші солодкі фрукти і сухофрукти;
- гірчиця, майонез;
- гострі та пряні страви;
- алкогольні напої;
- газовані напої і соки з додаванням цукру.
«При діабетах насправді можна їсти квашену чи звичайну капусту, солоні чи квашені овочі, але з дозволу лікаря. Річ у тім, що ці продукти впливають на підшлункову залозу, яка крім ферментів виробляє ще й інсулін. Тому тут все індивідуально, комусь можна таких продуктів їсти вдосталь, а комусь – ні», – каже Андрій Маковецький.
Домашні солодощі для діабетиків
Попри заборону споживання деяких продуктів, меню людини з діабетом може бути смачним, корисним і різноманітним. І у ньому можуть бути солодощі, відмовитися від яких багатьом людям дуже складно. І приготувати їх можна в домашніх умовах.
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Чізкейк без запікання
Інгредієнти:
- білий сир 5-9% – 400 г
- грецький йогурт 1-10% – 200-300 г
- желатин 10г або АгарАгар
- стевія або інший підсолоджувач за смакому
- вівсянка – 100 г
- какао – 1ст. л
- масло – 50 г
- вода – 75 г
Спосіб приготування: перебити у блендері вівсянку, але не до стану муки, а лише трішки подрібнити, додати кип’ячену воду, розтоплене масло, какао та стевію до смаку. Перемішати, дати настоятися 5 хвилин і викласти на дно форми чи тарілки як основу.
Тоді змішати в блендері грецький йогурт, сир, стевію. Додати розведений желатин, перемішати і вилити у форму. Залишити в холодильнику до повного застигання.
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Фруктово-горіхові цукерки
Інгредієнти:
- ананас (або ківі, хурма, груша чи інший волокнистий фрукт або ягода) – 200 г,
- вівсянка (можна використовувати і зелену або звичайну гречку) – 30 г,
- зерна соняшника, гарбуза або арахіс – 50 г,
- кокосова стружка або какао за бажанням – 5-10 г.
Спосіб приготування: подрібніть у блендері окремо вівсянку, потім зерна, а тоді ананс. Змішайте між собою всі інградієнти, додавши кокосову стружку або какао. Дайте суміші настоятися 5-10 хв. Сформуйте з неї кульки чи квадратики вагою 15-20 грам – і цукерки готові.
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Фруктово-сирний мус
Інгредієнти:
- білий сир 0,2% жирності – 200 г,
- грецький йогурт 10% жирності (бажано безлактозний) – 200 г,
- стевія або інший підсолоджувач за смаком,
- ягоди свіжі або заморожені – 100-150 г (замість ягід і стевії можна використати магазинні джеми без цукру).
Спосіб приготування: змішайте в блендері всі інгредієнти, викладіть у склянку або глибоку тарілку. Можете посипати зверху мигдалевими пластівцями або горішками.
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