Меню для діабетиків має бути смачним, корисним і різноманітним

Лікарі твердять: якщо хворобу виявити вчасно і розпочати відповідне лікування, то рівень цукру у крові можна тримати на контролі і захворювання перетворити на спосіб життя, який включає в себе три важливі складові: дієта, фізичне навантаження і вживання відповідних ліків.

Оскільки найпоширенішими причинами розвитку діабету другого типу є неправильне харчування, що призводить до зайвої ваги і ожиріння, то нині зупинимося саме на них. Адже перший крок при цьому захворюванні – нормалізація харчування.

Дієтолог Андрій Маковецький твердить: попри заборону споживати деякі продукти, меню діабетиків має бути різноманітним і смачним, включаючи солодощі. І ділиться з читачами ZAXID.NET рецептами смаколиків, які можна приготувати в домашніх умовах.

«Лікування діабету другого типу неможливе без дотримання відповідного харчування, адже саме через неправильне харчування і найчастіше виникає захворювання. Лікарі доволі часто кажуть пацієнтам, що діабет можна «наїсти», тож перший крок у таких випадках – нормалізація харчування, складання правильного меню», – каже дієтолог.

Скільки разів на день і коли людина повинна їсти?

Для людей з діабетом другого типу харчування, каже Андрій Маковецький, має бути 5-6 разовим невеликими порціями (згодом воно повинно скоротитися до 3-4 прийомів їжі).

«Важливо мати однакову кількість прийомів їжі щодня, в один і той же час. Наприклад, сніданок постійно о 07:00, а обід в 13:30, та їсти продукти з низьким глікемічним та інсуліновий індексом. Зазвичай це ті продукти, що містять багато волокон і займають достатньо багато часу на пережовування і переварювання: гречка, ананас тощо. Їх потрібно добре пережувати і тоді проковтнути, а шоколад чи льодяник навіть жувати не потрібно, вони буквально тають в роті і цукор з них засвоюється миттєво», – каже дієтолог.

Що повільніше засвоюється продукт, то повільніше і рівномірніше він віддає глюкозу в кров.

Необхідно пити і достатньо води: що більше води у чашці (в тілі), то менша в ньому концентрація цукру.

Які продукти можна споживати діабетикам?

хліб і хлібобулочні вироби з додаванням висівок і зерен, а також діабетичні сорти хліба;

нежирні сорти м’яса і риби;

супи вегетаріанські (з додаванням круп, квасолі, грибів і нежирних шматків м’яса);

страви з нешліфованих круп;

овочі та зелень у великій кількості;

ягоди (у більшій кількості, але не більше 200-250мл на добу ) і фрукти (у меншій кількості, крім бананів і винограду),

яйця – одне на день в будь-якому вигляді або у складі страв;

знежирені або маложирні кисломолочні продукти (бажано безлактозні), масло зниженої жирності;

кондитерські вироби з замінниками цукру;

натуральні рослинні масла;

чай, каву без цукру;

відвар шипшини;

мінеральні води.

До слова, у діабетиків, які менше споживають фрукти і віддають перевагу ягодам, стан здоров’я більш стабільний, ніж у тих, хто віддає перевагу лише фруктам. Також дослідження показують, що додавання в раціон зелені та листя салатів допомагає нормалізувати рівень цукру в крові.

Від яким продуктів варто відмовитися?

будь-які продукти, до складу яких входить цукор (шоколад, цукерки, здобна випічка, , варення, морозиво тощо);

мед;

жирне м’ясо;

субпродукти;

копченості і солона риба;

насичені м’ясні, рибні, овочеві та грибні бульйони;

солодкий йогурт, пряжене молоко, вершки, ряжанка, айран;

білий рис, манна крупа та інші шліфовані крупи;

макаронні вироби (можна інколи споживати макарони з твердих сортів пшениці);

мариновані та солоні овочі (можна їсти з дозволу лікаря);

квашена капуста (з дозволу лікаря);

виноград, банани, інжир, родзинки та інші солодкі фрукти і сухофрукти;

гірчиця, майонез;

гострі та пряні страви;

алкогольні напої;

газовані напої і соки з додаванням цукру.

«При діабетах насправді можна їсти квашену чи звичайну капусту, солоні чи квашені овочі, але з дозволу лікаря. Річ у тім, що ці продукти впливають на підшлункову залозу, яка крім ферментів виробляє ще й інсулін. Тому тут все індивідуально, комусь можна таких продуктів їсти вдосталь, а комусь – ні», – каже Андрій Маковецький.

Домашні солодощі для діабетиків

Попри заборону споживання деяких продуктів, меню людини з діабетом може бути смачним, корисним і різноманітним. І у ньому можуть бути солодощі, відмовитися від яких багатьом людям дуже складно. І приготувати їх можна в домашніх умовах.

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Чізкейк без запікання

Інгредієнти:

білий сир 5-9% – 400 г

грецький йогурт 1-10% – 200-300 г

желатин 10г або АгарАгар

стевія або інший підсолоджувач за смакому

вівсянка – 100 г

какао – 1ст. л

масло – 50 г

вода – 75 г

Спосіб приготування: перебити у блендері вівсянку, але не до стану муки, а лише трішки подрібнити, додати кип’ячену воду, розтоплене масло, какао та стевію до смаку. Перемішати, дати настоятися 5 хвилин і викласти на дно форми чи тарілки як основу.

Тоді змішати в блендері грецький йогурт, сир, стевію. Додати розведений желатин, перемішати і вилити у форму. Залишити в холодильнику до повного застигання.

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Фруктово-горіхові цукерки

Інгредієнти:

ананас (або ківі, хурма, груша чи інший волокнистий фрукт або ягода) – 200 г,

вівсянка (можна використовувати і зелену або звичайну гречку) – 30 г,

зерна соняшника, гарбуза або арахіс – 50 г,

кокосова стружка або какао за бажанням – 5-10 г.

Спосіб приготування: подрібніть у блендері окремо вівсянку, потім зерна, а тоді ананс. Змішайте між собою всі інградієнти, додавши кокосову стружку або какао. Дайте суміші настоятися 5-10 хв. Сформуйте з неї кульки чи квадратики вагою 15-20 грам – і цукерки готові.

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Фруктово-сирний мус

Інгредієнти:

білий сир 0,2% жирності – 200 г,

грецький йогурт 10% жирності (бажано безлактозний) – 200 г,

стевія або інший підсолоджувач за смаком,

ягоди свіжі або заморожені – 100-150 г (замість ягід і стевії можна використати магазинні джеми без цукру).

Спосіб приготування: змішайте в блендері всі інгредієнти, викладіть у склянку або глибоку тарілку. Можете посипати зверху мигдалевими пластівцями або горішками.

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