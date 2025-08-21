У кліпі знялися українські захисники

Гурт «Цвіт Кульбаби» презентує нову пісню та кліп «Повернутись живим». Нова робота народилася з реальних історій українських військових.

«Ця пісня має залишитись частиною історії війни в Україні – війни, яку розпочала Росія. Це історія, яку не має забути жодне наше покоління», – говорить Василь Марущак, фронтмен гурту, автор слів і музики.

За словами музиканта, композиція виникла після десятків розмов із друзями та знайомими на фронті.

«Хтось розповідав, як уперше одягнув камуфляж. Хтось – як зарядив свій перший калаш. Інші – як готувались до бою наступного дня, і ця розмова звучала як прощальна. Таких історій – безліч. Але найціннішими словами, які я чув від хлопців з фронту, завжди були: «Обіцяю повернутись живим». Можна сказати, з кожної історії – по слову. Так і народилась пісня», – наголосив Марущак.

Пісню створили з історій героїв / Фото, надане ZAXID.NET

Марущак присвятив її всім українським захисникам і особисто своєму другу дитинства, який нещодавно повернувся з полону.

«Ця пісня для мене є дуже важливою, тому я довірився саундпродюсеру Віталію Телезіну. Ми вже не одну пісню записали на 211 Recording Studio у Києві. А так, як я перебуваю на реабілітації у США, то вокал записував у студії Slamak Music Production у Чикаго під онлайн-контролем Віталія», – розповів музикант.

«Цвіт Кульбаби» – «Повернутись живим»: дивіться кліп

Момент, коли артист почув готову роботу, він описує особливо емоційно.

«Коли я отримав фінальний варіант пісні, я був у дорозі. Була ніч, я включив її в машині – і в мене пішли мурашки. Ледь стримував сльози. На цих емоціях з’явилася ідея зняти кліп. Я без роздумів хотів, щоб його зробив відомий режисер Віктор Скуратовський, бо ми маємо спільні погляди», – наголосив Марущак.

Режисер одразу запропонував знімати відео з реальними військовими на території бойових дій.

«У кліпі немає жодного актора. У зйомках взяли участь бійці 45-ї артилерійської бригади, а також маленька дівчинка зі Слов’янська, яка подарувала нам частинку тепла й надії. Я їм дуже вдячний. Цим відео і піснею ми хочемо донести віру людей у перемогу та підтримати військових і їхні родини. Бо найголовніше – повернутись живим», – підкреслив Марущак.