ЦВК попросила ₴36 млн на захист виборів від хакерів

Голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський заявив, що ЦВК має потребу в сучасному обладнанні для захисту виборів від хакерів, але поки що не зміг переконати в цьому ні уряд, ні Верховну Раду. Про це інформує прес-служба ЦВК.

«Без впровадження нового обладнання та нових підходів до захисту власних інформаційних ресурсів в 2019 році Центральній виборчій комісії буде складніше гарантувати той рівень кібербезпеки виборів, який ми змогли гарантувати у 2014-му. Діяти в цьому напрямку потрібно вже зараз - до осені цього року», – сказав він.

За його оцінками, мова йде про суму близько 36 млн грн. При цьому голова комісії поскаржився, що на бюджетний запит ЦВК отримав відмову: «Вибори у 2019 році. Для чого вам гроші на ці цілі у 2018-му».

Охендовський також висловив думку, що найбільша небезпека і найсерйозніші кіберзагрози українських виборів йтимуть не з Росії, а зсередини України.

«На жаль, ніхто не здатен сильніше дискредитувати українські вибори і підірвати довіру суспільства до їх результатів, ніж українські політики. Можна прогнозувати, що ситуація з кіберзагрозами на наступних виборах буде подібною до використання так званого «адмінресурсу». Хто завжди використовує адмінресурс на українських виборах? Кожен, хто його має. Організаторам виборів не відомі випадки добровільної відмови кандидатів від протиправної поведінки. Можна прогнозувати, що деякі майбутні штаби будуть намагатися отримати доступ і до каналів передачі, і до самої інформації, якою будуть оперувати організатори виборів. Мабуть, жоден штаб не буде гребувати можливістю спотворення інформаційного простору шляхом поширення фейкових новин і дезінформації щодо інших кандидатів. Якщо на друге ЦВК безпосереднього впливу не матиме, то виключити перше - одне з наших пріоритетних завдань», - заявив він.

Нагадаємо, 22 травня 2014 року напередодні виборів президента України інформаційні ресурси ЦВК зазнали хакерської атаки. Служба безпеки України заявила, що хакери намагалися поширити комп'ютерний вірус, який мав 25 травня, в день виборів, знищити всю базу даних на сервері ЦВК.