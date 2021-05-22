Реєстраторка Світлана Шот першою зустрічає дітей та батьків, які приходять у центр «Джерело»

Коли мова заходить про реабілітаційний центр, у більшості людей він асоціюється з білими стінами, лікарняними ліжками та людьми у білих халатах. Та у навчально-реабілітаційному центру «Джерело» вас зустрічають яскраві кольори на стінах, фотографії з усміхненими дітьми та спокійні погляди спеціалістів. Що б не трапилося далі, ти розумієш: усе буде добре.

Нині познайомимося зі Світланою Шот, реєстраторкою центру «Джерело» і дізнаємося, як це допомагати дітям з інвалідністю та їхнім батькам.

З чого все почалося

Світлана Шот працює у відділенні раннього втручання з 2002 року. Вже за рік святкуватиме ювілей — 20 років у професії.

«У 2002 році поруч із моїм домом розпочали будівництво. Я саме шукала роботу, тому одразу підійшла запитати, що тут буде. Мене познайомили з директором центру та запропонували посаду реєстраторки. Спершу вагалася, чи зможу працювати з дітьми з особливими потребами, але таки зважилася прийти», – згадує Світлана Шот.

За словами жінки, на той час вона нічого не знала про дітей з інвалідністю. Це був інший світ, раніше їй незнайомий. Але з першого робочого дня вона була в захваті і від Центру, і від команди, і від справи, яку тут роблять.

Реєстратор перший вступає у контакт із батьками дітей з інвалідністю

Робочий день пані Світлани починається о 9 ранку. Серед обов’язків – консультація щодо роботи Центру, складання графіків, діловодство, опрацювання анкет тощо. Та найважливіше – саме реєстратор перший вступає у контакт із батьками дітей з інвалідністю.

Перша розмова з працівниками центру для батьків є дуже важлива

Перша консультація часто відбувається телефоном. Реєстраторка інформує батьків щодо графіка роботи Центру, які документи потрібні, записує на очну консультацію. Коли батьки приїжджають на першу консультацію, вона оформляє документи, записую сім’ю на прийом до потрібних фахівців тощо.

До Центру часто телефонують люди з різних міст і сіл області. Оскільки центр «Джерело» надає послуги лише людям із львівською пропискою, то реєстраторка консультує людей, куди можна їм звернутися у своєму регіоні.

До карантину лікарі приймали людей безпосередньо в Центрі .Та недавно Центр переміг у громадському бюджеті й придбав машину, тож зараз співробітники відділення раннього втручання практично повністю перейшли на формат домашніх візитів. Тож в обов’язки реєстраторки входить організація доїзду фахівців.

«Такий формат має дуже позитивний вплив на сім’ї. Батьки стають більше залученими до реабілітації дитини, набираються фаховості та бачать, які ті чи інші дії виконують фахівці. Вони вчать батьків взаємодіяти з дитиною, тому згодом рідні можуть повторювати вправи самостійно. Це дозволяє їм краще розуміти дитину та її потреби», – каже Світлана Шот.

Часто людину треба просто вислухати

Часто батьки приходять просто поспілкуватись, а деякі з часом сприймають працівників Центру як членів родини: діляться з ними власними переживаннями та труднощами, часто розповідають про найприкріше.

«У такі моменти намагаюся максимально підтримати батьків. Іноді потрібно їх просто вислухати. Адже те, що вони телефонують нам, говорить про їхню довіру. Вони вважають нас близькими до своєї ситуації», – каже реєстраторка.

У навчально-реабілітаційному центрі «Джерело» допомогу надають не лише дітям, а й батькам. Зазвичай цим займаються психологи та соцпрацівники. І якщо спочатку батьки приходять у сльозах або в депресії, то після роботи із фахівцями відчувають в собі сили рухатись далі. Вони знають, що потрібно робити та навіть можуть допомагати іншим.

Прикладом цьому є пані Ярослава. 10 років тому вона прийшла у центр «Джерело», щоб знайти допомогу для свого сина Назарія, але згодом залишилась тут в ролі соціального працівника.

«У центрі мій син дуже подружився з пані Світланою. У нього є своя фішка з ключами — він дуже любить їх збирати. Пані Світлана завжди його підтримувала. Він приходив, розказував, які в нього є нові ключі, вона показувала, які є в неї. Мені, як мамі, завжди було приємно: таке ставлення показувало, що мій син важливий, що його чують та підтримують його зацікавлення», – каже Ярослава.

Згодом жінка залишилася у Центрі допомагати іншим батькам та передавати їм свій життєвий досвід. Адже вона була на їхньому місці та добре знає, що відчуває мама, коли дізнається про діагноз своєї дитини.

До кого з фахівців скерувати батьків з дитиною спершу вирішує реєстраторка

У навчально-реабілітаційному центрі «Джерело» працюють з батьками – це так звана батьківська школа. Раніше збиралися безпосередньо в Центрі, однак через пандемію перенесли все в онлайн. На таких зустрічах батьки можуть познайомитися, розповісти свої історії та поділитися труднощами.

Для співробітників Центру дуже важливо, щоб батьки відчували, що вони не самі зі своїми проблемами. Тут вони отримують підтримку, вчаться приймати свою ситуацію та жити не навколо дитини, а разом з нею.

Як потрапити у Центр «Джерело»

У відділення раннього втручання приймають дітей від народження до чотирьох років. Щоб потрапити на перший прийом сім’я повинна бути зареєстрована та проживати у Львівській МТГ, запис здійснюється за телефоном (032) 227 36 00.

Після першої консультації в Центрі батьки збирають та подають певний перелік документів у свій районний відділ соціального захисту або в ЦНАП.

Усі послуги Центру безкоштовні. Тут діти з інвалідністю отримують шанс на щасливе та незалежне майбутнє.

Центру важко було б без друзів. Друзі Джерела — це спільнота небайдужих людей, що своїми щомісячними внесками підтримують роботу Центру. Це ще один відновлений візок для дітей, день роботи реабілітолога, вихователя чи навіть звичайний набір розвивальних матеріалів. Однак саме це зробить вихованців центру «Джерело» щасливішими. Друзями Центру може стати кожний з нас.

Проект «Друзі Джерела» впроваджується за фінансової підтримки БФ Zagoriy Foundation.

Благодійний фонд Zagoriy Foundation був створений у 2015 році Глібом, Катериною та Володимиром Загоріями для реалізації благодійних проектів. Zagoriy Foundation системно впроваджує накопичений поколіннями сім’ї Загорій досвід благодійництва.

Фонд на довготривалій основі підтримує важливі для українського суспільства ініціативи та бере участь у заходах, які спрямовані на популяризацію благодійної діяльності. Пріоритетним напрямом діяльності Фонду є розвиток культури благодійності.