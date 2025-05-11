Разом чи окремо: переваги і недоліки різних типів санвузлів
Роздільні і суміщені санвузли мають свої переваги і недоліки. Під час вибору квартири з певним типом санвузла варто поставити собі кілька запитань, що допоможуть зрозуміти, що підійде саме вам. Про плюси й мінуси різного облаштування санвузлів пише сайт Новини.Live.
Роздільний санвузол
Зазвичай, туалет і ванну в окремих приміщеннях облаштовують в квартирах з великою площею. Це зручно для сімей із трьох і більше людей.
Розділення санвузла дозволяє користуватися туалетом і ванною одразу двом людям без дискомфорту і порушення приватності. Це зручно, коли зранку ви поспішаєте на роботу або коли треба покупати ввечері дитину.
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Ще одна перевага роздільного санвузла – це гігієнічність. А третій плюс – більше можливостей втілити бажаний дизайн: наприклад, облаштувати спа-зону у ванній.
А які недоліки в роздільного санвузла? Основні – це потреба в більшій площі, а також у збільшенні бюджету на ремонт, адже йдеться про два окремі приміщення.
Суміщений санвузол
Переваги такого планування наступні:
- економія простору – у невеликих квартирах так можна зекономити 2-3 м2;
- нижчі витрати на ремонт;
- все під рукою.
Проте в суміщених санвузлах менше приватності, якщо в квартирі живуть двоє і більше людей. Такий варіант не підійде для сім’ї з двома і більше дітьми.
Щоб визначитися, який санвузол підійде вашій сім’ї, запитайте себе наступне:
- який ваш бюджет на облаштування санвузла;
- скільки людей житимуть в квартирі;
- який дизайн ви бачите в санвузлі;
- що більше відповідає вашим особистим звичкам.
Як санвузол впливає на ціну квартири
У 2024 році в Україні квартири з роздільними санвузлами часто оцінювалися на 5-10% дорожче через їхню практичність для великих сімей. Тож якщо ви купуєте квартиру для інвестицій, роздільний санвузол – хороший варіант.
Хоча у 2025 році роздільні санвузли так само в преференціях, все більш помітною стає тенденція до облаштування суміщених санвузлів із зонуванням. Використання скляних перегородок, ніш і змішаних покриттів дозволяє створити ефект розділення навіть у межах однієї кімнати. Це дає змогу зберегти функціональність і не втратити площу.