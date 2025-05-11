Роздільні і суміщені санвузли мають свої переваги і недоліки. Під час вибору квартири з певним типом санвузла варто поставити собі кілька запитань, що допоможуть зрозуміти, що підійде саме вам. Про плюси й мінуси різного облаштування санвузлів пише сайт Новини.Live.

Роздільний санвузол

Зазвичай, туалет і ванну в окремих приміщеннях облаштовують в квартирах з великою площею. Це зручно для сімей із трьох і більше людей.

Розділення санвузла дозволяє користуватися туалетом і ванною одразу двом людям без дискомфорту і порушення приватності. Це зручно, коли зранку ви поспішаєте на роботу або коли треба покупати ввечері дитину.

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Ще одна перевага роздільного санвузла – це гігієнічність. А третій плюс – більше можливостей втілити бажаний дизайн: наприклад, облаштувати спа-зону у ванній.

А які недоліки в роздільного санвузла? Основні – це потреба в більшій площі, а також у збільшенні бюджету на ремонт, адже йдеться про два окремі приміщення.

Суміщений санвузол

Переваги такого планування наступні:

економія простору – у невеликих квартирах так можна зекономити 2-3 м 2 ;

; нижчі витрати на ремонт;

все під рукою.

Проте в суміщених санвузлах менше приватності, якщо в квартирі живуть двоє і більше людей. Такий варіант не підійде для сім’ї з двома і більше дітьми.

Щоб визначитися, який санвузол підійде вашій сім’ї, запитайте себе наступне:

який ваш бюджет на облаштування санвузла;

скільки людей житимуть в квартирі;

який дизайн ви бачите в санвузлі;

що більше відповідає вашим особистим звичкам.

Як санвузол впливає на ціну квартири

У 2024 році в Україні квартири з роздільними санвузлами часто оцінювалися на 5-10% дорожче через їхню практичність для великих сімей. Тож якщо ви купуєте квартиру для інвестицій, роздільний санвузол – хороший варіант.

Хоча у 2025 році роздільні санвузли так само в преференціях, все більш помітною стає тенденція до облаштування суміщених санвузлів із зонуванням. Використання скляних перегородок, ніш і змішаних покриттів дозволяє створити ефект розділення навіть у межах однієї кімнати. Це дає змогу зберегти функціональність і не втратити площу.