Олександр Турчинов повідомив, що українські правоохоронці в Донецьку і Луганську боялися наступу Росії та повернення Януковича

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов розповів, чому в 2014 році українська влада змогла захистити від російської окупації Харків, але не Донецьк і Луганськ. На час цих подій Турчинов був головою Верховної Ради і виконував обов’язки президента.

Як розповів Турчинов в інтерв’ю «Радіо Свобода», Росія почала готуватися до вторгнення, коли стало зрозуміло, що Київ «наводить лад» і відновлює владу в регіонах. Він нагадав, що 6-7 квітня російські гібридні сили захопили Харківську, Донецьку обласні державні адміністрації, а також Луганське управління Служби безпеки України.

«Я зібрав усіх керівників силових структур. Ресурс у мене був зовсім невеличкий. Я розділив його на три частини. Це була тоді новостворена Нацгвардія, «Альфа» СБУ, і вже деякі військові підрозділи, ті, хто міг хоч якось виконувати бойові завдання… Одну частину на чолі з Арсеном Аваковим і Степаном Полтораком відправив до Харкова. Одну частину відправив до Донецька, і одну – до Луганська. Вони повинні були синхронно вибити заколотників і відновити контроль у Харкові, в Донецьку і в Луганську. Це була пряма команда», – розповів політик.

Однак, додав він, виконати його команду вдалося тільки Авакову та Полтораку в Харкові.

«Вони вибили заколотників, пов’язали їх, поклавши обличчям на асфальт. І таким чином ми локалізували заколот у Харкові. З Донецька і Луганська мені доповіли, що немає можливості виконати завдання, тому що дуже багато цивільних людей і буде багато загиблих серед цивільних, і вони не можуть взяти на себе таку відповідальність. Незважаючи на мій тиск, мені пояснили, що намагаються звільнити захоплені будівлі через переговорний процес», – пригадав Турчинов.

Він пояснив, що так і не зміг змусити силовиків у Луганську та Донецьку почати військову операцію. Екс-секретар РНБО припустив, що вони почасти боялися, що «росіяни все одно почнуть наступати, повернуть до Києва Януковича і усі, хто проявив себе, будуть відповідати».

Крім того, Турчинов нагадав, що ці події відбувалися після Революції гідності, коли йшлося про відповідальність тих, хто застосовував силу проти протестувальників.

«І офіцери говорили: бачите, ви тут проти цивільного населення застосування сили переслідуєте, а тут – ні. Я пояснював, що, шановні, це зовсім інша ситуація, це агресія проти України… Це боязнь і неготовність. Відсутність професіоналізму і неготовність професійна виконати поставлене завдання», – підсумував він, говорячи про дії силовиків у Донецьку і Луганську.

Як відомо, у квітні 2014 року після окупації Криму Росією проросійські сили намагалися захопити владу в низці східних і південних українських регіонів. Зрештою українським активістам, добровольцям, силовикам і військовим вдалося відстояти низку з них, але частина Донецької та Луганської областей, а також Крим наразі залишаються окупованими.