Про згоду стати гарантом безпеки для України заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна готова стати одним з гарантів безпеки для України, але деталі цього ще потребують уточнення. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на турецький канал NTV.

Ердоган сказав, що переговори в Стамбулі, на яких Україна представила Росії письмову пропозицію для припинення війни, надали «значний імпульс» цьому процесу.

«Ми можемо бути однією з країн-гарантів у питанні гарантування безпеки України, але, звичайно, деталі цього потрібно уточнити», – заявив Ердоган.

Він також знову запропонував прийняти президентів України і Росії для переговорів.

Нагадаємо, 29 березня українська та російська делегації провели перемовини у Стамбулі. Під час переговорів українська сторона запропонувала Росії договір про гарантії безпеки Україні. Цей договір мають ратифікувати усі країни-гаранти, серед яких Велика Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль.

Як повідомляв ZAXID.NET, Німеччина також готова надати гарантії безпеки для України, але лише після завершення бойових дій, а Британія пообіцяла розглянути запит України.