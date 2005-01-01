Туреччина оголосила про початок військової операції на північному заході Іраку

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що турецькі військові почали наземний наступ в районі міста Сінджар на північному заході Іраку, повідомила «Німецька хвиля».

«Ми повідомляли, що рухаємося в напрямку Сінджара. Зараз операція там стартувала», – сказав Ердоган, не наводячи подробиць.

У свою чергу, сили безпеки Іраку наголошують, що на їхній території немає військових формувань третіх країн.

24 березня генеральний штаб Збройних сил Туреччини заявив про встановлення повного контролю над сирійським містом Афрін, в якому з 20 січня Анкара проводила військову операцію «Оливкова гілка», спрямовану проти курдських формувань. Ердоган заявляв, що після перемоги в Афріні Анкара продовжить військову операцію в інших курдських районах Сирії, а також в районі Сінджар в Іраку.

Перед цим, 23 березня, національно-політична організація «Союз громад Курдистану» повідомила, що Робоча партія Курдистану (РПК) залишає Сінджар, де облаштувалася в 2014 році під час боротьби з «Ісламською державою».

Бойові дії турецької армії проти РПК тривають з моменту зриву перемир'я влітку 2015 року. Повітряні удари по курдських силах наносяться переважно на південному сході Туреччини і на півночі Іраку.