Туреччина з 14 квітня посилила карантин через різке збільшення кількості нових випадків Covid-19. Про це заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган, пише Anadolu.

У будні дні комендантська година починатиметься з 19:00, а не з 21:00, і триватиме до 5:00. У вихідні дні також діятиме обмеження на вихід на вулицю.

Для громадян Туреччини старше 65 років і молодше 18 років діятимуть обмеження на користування громадським транспортом. Під час комендантської години будуть заборонені міжміські поїздки.

Усі учні, крім 8 і 12 класів, навчатимуться дистанційно. Дитячі садки також переведуть на дистанційне навчання.

Однак туристи є винятком – їх звільняють від комендантської години. Іноземці, які приїхали до Туреччини не на короткий термін із туристичною метою, повинні дотримуватися комендантської години.

Готелі зможуть працювати, ресторани у таких закладах зможуть обслуговувати лише гостей, які там проживають.

Уряд Туреччини вирішив посилити карантин щонайменше на два тижні. Ердоган зазначив, якщо кількість інфікованих не буде зменшуватися, у країні запровадять ще жорсткіші обмеження.

За минулу добу, 13 квітня, у Туреччині виявили 59 187 випадків інфікування.

Загалом у країні підтвердили майже 4 млн випадків Covid-19. З них 34,5 тисячі людей померли від ускладнень захворювання.