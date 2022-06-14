У Туреччині зварили та спустили в море першу трубу газопроводу в Чорному морі від родовища Сакарія

У Туреччині зварили та спустили в море першу трубу газопроводу в Чорному морі від родовища Сакарія, де два роки тому було знайдено значні поклади природного газу. У церемонії взяв участь Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоґан, повідомляє «Укрінформ».

«Перші 10 млн кубометрів газу надійдуть у систему в 2023 році… Газове родовище Сакарія досягне піку видобутку у 2026 році. Ми збільшимо добову потужність видобутку газу до 40 млн кубічних метрів із 40 свердловинами, які будуть пробурені на родовищі», – зазначив Ердоґан.

Також у Туреччині почало роботу нове четверте в країні бурове судно «Абдулхамід Хан», яке зокрема почне прокладання труб нового газопроводу на мілководді. Найближчим часом буде розпочато будівництво берегової частини трубопроводу.

Заплановано, що початок видобутку власного природного газу у Чорному морі дасть Туреччині змогу зменшити, а з часом позбутися залежності від імпорту природного газу, зокрема з Росії. Окрім того, Туреччина планує частково замінити російський газ паливом із США.

Нагадаємо, у серпні 2020 року Ердоґан повідомив, що Туреччина знайшла у Чорному морі найбільше в історії країни родовище природного газу.