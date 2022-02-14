Авіакомпанія Turkish Airlines готова повернути гроші за квитки в Україну в повному обсязі, якщо їх придбали до 13 лютого 2022 року. Для порівняння, за звичайних умов за повернення квитків компанія стягує комісію.

Як йдеться у повідомленні компанії, у зв'язку з ситуацією, що склалася в Україні, пасажири, у яких є авіаквитки, придбані до 13 лютого 2022 року на рейси Turkish Airlines, що прибувають в Україну (Київ, Одесу, Львів, Харків, Запоріжжя та Миколаїв) на період з 13 по 28 лютого 2022 року включно, отримали додаткові права на зміну бронювання і повернення коштів.

Компанія надає можливість безкоштовно повернути як невикористані, так і частково використані квитки на рейси в Україну. Поверненню підлягає лише частина, яка не була реалізована.

Обмінювати квиток безкоштовно можна за умови, що транзакція відбудеться до 28 лютого включно, а новий рейс буде тим самим маршрутом і в тому ж салоні. Дата заміни при цьому може бути обрана не пізніше ніж рейси до 31 березня 2022 року.

Також компанія надає можливість продовжити термін дії квитків до 31 березня без будь-яких комісій і штрафів.

Крім того, компанія дозволила зміну маршруту. Вона проводиться на умовах тарифу оригінального квитка.

Заміна квитка та повернення коштів можуть бути здійснені через офіси продажу Turkish Airlines, кол-центр та агенції, в яких було придбано квиток.

Зазначимо, що Turkish Airlines посіла перше місце за кількістю польотів у 2021 році серед іноземних авіакомпаній.

Додамо, що на тлі ймовірності нового вторгнення Росії, деякі авіакомпанії скасовують свої рейси в Україну. Серед таких – Norwegian і KLM. Крім того, українська авіакомпанія SkyUp заявила, що власник її літаків вимагає не залишати їх на території України. Це пов’язано з тим, що ці літаки перебувають у лізингу, тобто допоки компанія їх не купить, вони належатимуть лізингодавцю.