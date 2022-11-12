У соціальній мережі Twitter тимчасово відключили функцію платної «синьої галочки» Twitter Blue через збільшення кількості фальшивих облікових записів, які видають себе за знаменитостей та політиків. Про це повідомляє The Washington Post.

Як пише видання, це перше велике нововведення Ілона Маска, який нещодавно придбав соцмережу, було заморожено невдовзі після свого впровадження.

Функцію Twitter Blue запустили 9 листопада. Функція дозволяла користувачам оформити платну підписку, що включала отримання синьої галочки за верифікацію акаунта. Раніше цей значок був доступний лише для людей, особистість яких підтвердила компанія, зокрема для громадських діячів та брендів.

Однак, майже відразу користувачі почали створювати облікові записи, що видають себе за політиків, включаючи президента Байдена та знаменитостей, а також інших відомих персон. Деякі з них також видавали себе за бренди та повідомляли про фейкові новини.

Після цього Twitter тимчасово відключив реєстрацію у новій службі у четвер увечері (10 листопада), щоб «допомогти розв'язати проблеми з видачею себе за іншу особу».

Проте збитків вже було завдано, і в п'ятницю, 11 листопада, деякі фейкові акаунти все ще були активні. Це призвело до того, що глава відділу модерації контенту Twitter пішов у відставку.