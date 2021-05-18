Причиною ботулізму стали консервовані гриби домашнього приготування

У вівторок,18 травня, в реанімацію інфекційного відділення Мостиської центральної районної лікарні госпіталізували 42-річного львів'янина, у якого діагностували ботулізм. Це вже чертвертий випадок цього захворювання у цьому році, повідомила ZAXID.NET лікарка відділення моніторингу неінфекційних захворювань Львівського обласного лабораторного центру Наталія Попаденко.

«Пацієнт скаржився на сухість у роті, двоїння в очах, порушення ковтання і мови. Відомо, що напередодні чоловік вживав консервовані гриби домашнього приготування, які стояли рік і якими його пригостили знайомі. Ці гриби з ним споживали ще двоє людей, але токсини ботулізму попалися саме львів’янину», – повідомила Наталія Попаденко.

Стан пацієнта – середньої важкості. Йому, за словами Наталії Попаденко, вже ввели протиботулінічну сироватку.

На Львівщині цього року це вже четвертий випадок ботулізму. Усі пацієнти, на щастя, вижили й отруїлися вони консервами домашнього приготування.

Оскільки Львівська обласна інфекційна лікарня перепрофільована під ковідну лікарню, пацієнтів зі Львова й інших районів госпіталізують в інфекційні відділення районних лікарень, наразі Мостиської центральної районної лікарні.

Нагадаємо, що ботулізм – це гостра токсикоінфекція, викликана паличкою Clostridium botulinum і її токсином, що міститься в неправильно приготовлених і збережених консервах.

Основною причиною захворювання на ботулізм є продукти домашнього приготування: овочеві, грибні, м’ясні, рибні консерви, сирокопчені окости, солена, в’ялена та вуджена риба.

Симптоми, які найчастіші виникають при ботулізмі: