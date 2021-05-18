У 42-річного львів'янина діагностували ботулізм після вживання консервованих грибів
Причиною захворювання стали консервовані гриби домашнього приготування
У вівторок,18 травня, в реанімацію інфекційного відділення Мостиської центральної районної лікарні госпіталізували 42-річного львів'янина, у якого діагностували ботулізм. Це вже чертвертий випадок цього захворювання у цьому році, повідомила ZAXID.NET лікарка відділення моніторингу неінфекційних захворювань Львівського обласного лабораторного центру Наталія Попаденко.
«Пацієнт скаржився на сухість у роті, двоїння в очах, порушення ковтання і мови. Відомо, що напередодні чоловік вживав консервовані гриби домашнього приготування, які стояли рік і якими його пригостили знайомі. Ці гриби з ним споживали ще двоє людей, але токсини ботулізму попалися саме львів’янину», – повідомила Наталія Попаденко.
Стан пацієнта – середньої важкості. Йому, за словами Наталії Попаденко, вже ввели протиботулінічну сироватку.
На Львівщині цього року це вже четвертий випадок ботулізму. Усі пацієнти, на щастя, вижили й отруїлися вони консервами домашнього приготування.
Оскільки Львівська обласна інфекційна лікарня перепрофільована під ковідну лікарню, пацієнтів зі Львова й інших районів госпіталізують в інфекційні відділення районних лікарень, наразі Мостиської центральної районної лікарні.
Нагадаємо, що ботулізм – це гостра токсикоінфекція, викликана паличкою Clostridium botulinum і її токсином, що міститься в неправильно приготовлених і збережених консервах.
Основною причиною захворювання на ботулізм є продукти домашнього приготування: овочеві, грибні, м’ясні, рибні консерви, сирокопчені окости, солена, в’ялена та вуджена риба.
Симптоми, які найчастіші виникають при ботулізмі:
- порушення зору (двоїння або туман в очах), невиразність мови, може бути важко ковтати, відчуття сухості в роті, м'язова слабкість);
- загальна інфекційна інтоксикація: пронос, блювота, може незначно підвищитись температура, боліти живіт;
- пригнічені функції дихальних м'язів, внаслідок чого за відсутності терапії смерть зазвичай настає від дихальної недостатності;
- у дітей симптоми ботулізму можуть проявлятися у вигляді апатії, відмови від їжі, тривалого плачу, а також м'язової слабкості.